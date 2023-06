Qui serait éliminé de ‘La Casa de los Famosos México 2023’ le dimanche 25 juin ?

La maison du célèbre

Ferka, Bárbara Torres et Raquel Bigorra sont sur la plaque de ‘La Casa de los Famosos México 2023’. Ici, nous vous disons qui pourrait être éliminé.



La Casa de los Famosos, une émission de télé-réalité mexicaine à succès.

La Maison du Célèbre Mexique 2023, émissions de téléréalité qu’ils hébergent Galilea Montijo et Diego de Erice Aujourd’hui, il continue d’être un succès à l’écran. Télévisa et des pics de notation sont attendus dans le prochain gala d’élimination. Elle sera réalisée le Dimanche 25 juin à 20h30 et l’attente est grande qu’une célébrité devra quitter le format.

Le public a voté la semaine dernière et La deuxième éliminée de The House of Famous Mexico 2023 était Sofía Rivera Torres. Désormais, les téléspectateurs doivent faire de même avec les participants qui sont nominés : Raquel Bigorra, Ferka et Barbara Torres.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de confirmation officielle, au cours des dernières heures, différents récits ont révélé comment se déroule le vote et qui est le participant ayant le plus de chances d’être éliminé cette fois. Ici, nous révélons le nom.

+La Casa de los Famosos 2023 : qui serait éliminé le dimanche 25 juin

Différents sondages montrent que Ferka serait éliminé dimanche prochain, le 25 juin. Cependant, il n’y a pas encore de confirmation officielle.

+Qui sont les participants éliminés du programme ?

Marie-Claire Harpe . PREMIER ÉLIMINÉ

. PREMIER ÉLIMINÉ Sophie Rivera Torres. DEUXIÈME ÉLIMINÉ

+Liste des participants encore en compétition

Wendy Guevara de « Les Pertes »

paul stanley

Raquel Bigorre

Emilio Osorio

poncho nigris

Ferka Quiroz

Nicolas Porcella

Céleri Quijano

Barbara Torres

Jorge Losa

Sergio Mayer

