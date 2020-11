qui serait derrière le prétendu achat d’Honneur

La vente éventuelle d’Honor par Huawei fait l’objet de rumeurs depuis longtemps, et aussi avec des noms aussi disparates et importants que Realme ou Xiaomi aussi intéressés … Mais rien n’est plus éloigné de la vérité!

La vente présumée d’Honneur par Huawei Cela a sans aucun doute été la nouvelle de la semaine, et c’est qu’en dépit du fait qu’il s’agissait d’une vieille rumeur qui désignait Xiaomi elle-même comme une partie intéressée, quelque chose que nous avons vu très loin certainement, il semble que maintenant la marque pétale a fait quelques progrès avec cette opération délicate sûrement lié au veto de l’administration Trump.

Et c’est que oui, malgré la victoire de Joe Biden aux États-Unis, qui pourrait rouvrir l’accès à la technologie nord-américaine, Huawei a voulu expliquer que cette vente est pour l’instant une rumeur, comme nous l’ont dit les collègues de GizChina, bien que vous n’avez pas précisé que vous ne vendriez pas votre signature retombées ouvrant la porte à l’opération détaillée par . qui sera bientôt achevée.

En fait, certains médias ont affirmé cette semaine que la vente d’Honor était déjà un fait, et l’un des partenaires d’investissement, Bu Rixin, a parlé un peu de ce fait dans une récente interview:

La nouvelle de la vente d’honneur de Huawei a atteint le public très tôt, mais l’intérêt des médias a augmenté récemment. L’acquisition de puces par Huawei et sa propre entreprise de fabrication de puces n’ont montré aucun signe d’amélioration clair. Si cela continue, cela finira inévitablement par affecter le développement normal de l’activité de téléphonie mobile de Huawei. Par conséquent, s’il est vendu et indépendant de Huawei, Honor ne sera pas limité par l’interdiction et continuera à développer une coopération commerciale avec les principaux fabricants de puces tels que Qualcomm et MediaTek.

Ça ne fait aucun doute que L’activité mobile de Huawei est très instable en ce moment, et malgré la construction de smartphones de qualité supérieure comme le Huawei Mate40 Pro, le manque de services Google et Les problèmes de stock du chipset Kirin 9000 pèsent sur les ventes de l’appareil sur les marchés internationaux.

Bu Rixin ajoute qu’à l’heure actuelle, Honor serait un atout intéressant pour de nombreuses autres entreprises, alors Huawei pourrait obtenir des liquidités pour une opération de haut niveau évitant également la stagnation de son plus jeune et plus insouciant fabricant, qui est certainement resté dans la Série 30, également sans l’arrivée officielle en Espagne de ces derniers appareils:

Huawei peut éviter la stagnation de l’activité de téléphonie mobile d’Honor et gagner une prime d’acquisition élevée; Après le spin-off de Honor et Huawei, le premier pourra se développer de manière plus indépendante, tandis que l’acheteur aura acquis une technologie, des équipements et des actifs de haute qualité.

D’accord, peut-être que Huawei vendra Honor… Mais à qui le vendrait-il?

Eh bien, considérant cela en effet Huawei ne confirme ni ne nie l’opérationQue les investisseurs en Chine parlent déjà de la question et que lorsque la rivière sonne l’eau, nous allons donner de la crédibilité à l’actualité de . et nous essaierons d’expliquer le consortium d’affaires qui serait à l’origine de l’achat d’Honor.

Pour commencer, il faut noter qu’il est question de chiffres de plusieurs millions de dollars environ 100 000 millions de yuans, quelque chose comme environ 12750 millions d’euros changement actuel, qui confirmerait l’opinion de Bu Rixin sur « Un atout de grande qualité ».

La vente efficacement inclurait non seulement la marque, mais pratiquement tous les atouts d’Honor, y compris son département de recherche et développement, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et toutes les technologies appartenant à l’entreprise.

En parlant de ceux qui siégeraient de l’autre côté de la table Huawei, il semble que ce sera un groupe d’acteurs dirigé dans cette affaire par l’un des plus grands distributeurs de téléphonie du pays asiatique, Digital China Group Co Ltd, qui était déjà le principal distributeur des mobiles de Honor Terminal Co Ltd et qui obtiendrait une participation de jusqu’à 15% de l’entreprise.

Selon les sources, la Chine numérique est également partenaire de Huawei dans d’autres activités telles que le cloud computing, et J’aurais déjà négocié les prêts bancaires avec laquelle il financerait la majeure partie du montant.

L’autre acteur principal est précisément Gouvernement de la ville de Shenzhen, berceau et base d’opérations de Huawei ainsi qu’une ville moderne déjà considéré comme la Silicon Valley chinoise, sûrement en raison de la concentration des entreprises et les start-ups entreprises technologiques basées dans cette ville de la province du Guangdong.

Cet intérêt du gouvernement du centre financier et technologique de Shenzhen serait confirmée par trois sociétés spécialisées dans l’investissement qui conserveraient chacun 10 à 15% de Honor Terminal Co Ltd.

Évidemment et considérant que aucune des parties n’a rien confirmé à propos de l’opération, pour l’instant elle continuera à rester comme une rumeur assez plausible, où des informations sur un après-vente sont même apparues dans lesquelles Honor conserverait pratiquement toute son équipe de direction et les 7000 employés qu’elle compte, en plus de approuver son introduction en bourse dans environ trois ans depuis son indépendance.

