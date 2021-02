Qui sera sur «Real Housewives All-Stars»? Détails sur la série Rumored Crossover

Appel à tous les fans de Bravo!

Si vous êtes un Vraies femmes au foyer aficionado, vous allez vous régaler, car la rumeur dit que le service de streaming de NBC, Peacock, met en place un femmes au foyer série croisée / dérivée qui devrait être filmée en avril.

Une source a confirmé la nouvelle aux médias le 25 février et, apparemment, le réseau joue avec l’idée depuis un certain temps.

La série dérivée suivrait le passé et le présent femmes au foyer de franchises différentes car ils prennent des vacances ensemble et / ou restent dans le même logement pendant un certain temps.

« Les voyages sont toujours la partie la plus mémorable de toute saison de Housewives, il est donc tout à fait logique qu’ils veuillent le faire », a déclaré la source. « Si les femmes veulent le faire, c’est une autre question. »

La nouvelle fait suite à la confirmation qu’une nouvelle franchise, Vraies femmes au foyer de Miami, est déjà en développement chez Peacock, avec des rumeurs selon lesquelles l’ex-BFF de Kim Kardashian, Larsa Pippen, jouera dans la série.

Cela nous laisse juste une question:

Qui sera sur Real Housewives All-Stars?

Jetons un coup d’œil aux candidats potentiels pour la série dérivée de rumeurs, y compris ceux que les fans aimeraient voir ensemble à l’écran.

Ancien TMZ Le 24 février, le journaliste Anthony Dominic a tweeté à propos des rumeurs.

«On me dit que le spin-off Housewives tournera probablement pendant une semaine en avril. L’emplacement sera au Mexique ou dans un endroit tropical. Potomac imprévu en raison du chevauchement des tournages, » Dominic a écrit. «Les noms dont j’ai entendu parler sont Cynthia, Melissa G, Kenya, Kyle, Rinna, Ramona, Sonja, Teresa mais pas définitifs.»

https: //45secondes.fr/2019329336/biggest-bombshells-and-revelations -…

«Ils veulent environ 10 femmes. Certaines femmes au foyer sont bouleversées parce qu’elles veulent que Bravo prenne leur temps et laisse les femmes ne pas filmer leurs saisons de franchise pour filmer cette série si elles sont une star, mais pour le moment, Bravo ne les laisse pas », a-t-il ajouté.

Les fans sont enthousiasmés par la possibilité d’un Vraies femmes au foyer retombées.

Les fans de la franchise de longue date se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur enthousiasme face aux nouvelles, et bien sûr, de nombreux fans avaient des opinions sur qui devrait – et ne devrait pas – figurer dans la nouvelle émission.

« Je voudrais échanger Kyle & Cynthia contre Porsha & Brandi », a écrit un utilisateur d’Instagram, tandis qu’un autre a demandé: « Potomac est-il impliqué? Parce que Karen et Gizelle doivent être ici aussi. »

« BETHENNY BETHENNY BETHENNY », a tweeté un fan, tandis qu’un autre a écrit: « Donnez-moi une femme au foyer: All Stars avec Zarin, Leakes, Manzo, Vanderpump et G * nvslson ou ne me donnez rien. »

« Si la rumeur des vraies femmes au foyer all star est vraie, je vais perdre mon esprit mcflippin », a écrit un autre utilisateur de Twitter, tandis qu’un autre tweeté, « Il doit y avoir de vraies femmes au foyer toutes les étoiles j’ai besoin de voir le meilleur des meilleurs aller tête diriger. »

Un utilisateur d’Instagram a eu une idée de la façon dont ils aimeraient voir la série se dérouler, en écrivant: « Honnêtement, je préférerais que ce soit le style grand frère où ils votent les gens. Cela ne fait que renforcer l’intensité par rapport à des vacances somptueuses.

Indépendamment de qui sera inclus dans le spin-off de la série limitée, une chose est certaine.

Il n’y a rien que les fans de la franchise veulent voir plus qu’une série croisée avec leur favori femmes au foyer de partout au pays!

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.