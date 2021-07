Qui sera le prochain Wolverine ?

QWAS Serviette de plage Wolverine - Séchage rapide - Impression 3D - Doux et polyvalent - AA1 100 x 180 cm

Ces serviettes ultra douces et absorbantes mesurent 80 x 135 cm, 70 x 140 cm et 75 x 150 cm. 90 x 180 cm. 100 x 180 cm. 100 x 200 cm. Cette serviette est composée à 100 % de fibre de polyester, ce qui garantit la plus grande douceur de la technologie de séchage. Idéal pour la housse de chaise de plage, le revêtement de sable, la couverture de pique-nique, les vacances d'été, les vacances, le bateau, les sports nautiques, la piscine, les voyages et plus encore Un design intéressant qui fera un cadeau idéal. Utilisez cette serviette pour redonner votre motif préféré. Idéal pour le bain, la piscine ou la plage. Votre famille adorera utiliser des serviettes de plage 3D HD magnifiquement conçues. Plusieurs choix ? Cette serviette de plage est un excellent compagnon. Convient pour les gymnases, terrains de sport, piscines, course, différentes occasions ; serviettes décoratives parfaites ; peuvent être utilisées dans les salles de bains, hôtels, bureaux, spas, plages, piscines, activités sportives intérieures et extérieures, baignades, camping, yoga, etc. Léger et facile à transporter : la couverture de bain douce est légère et facile à transporter. C'est votre premier choix pour les voyages en avion et les randonnées. Une fois pliée, la serviette de plage à séchage rapide ne prend plus de place dans votre voiture et est un bon compagnon pour vos voyages en plein air. Cadeaux et clients d'abord, cette jolie serviette de plage sera certainement le cadeau le plus populaire pour les personnes qui veulent passer un bon moment de vacances cette année. Facile à nettoyer, lavable en machine ou à la main. Nous vous recommandons de la laver à l'eau froide et de la sécher à l'air libre. Chez QWAS, nous nous concentrons sur l'expérience client Si vous avez des questions, nous vous répondrons dans les 24 heures.