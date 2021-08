Maintenant que la saison de « The Bachelorette » de Katie Thurston a diffusé sa finale, Bachelor Nation est prêt à accueillir son prochain Bachelor.

Nous ne savons toujours pas qui fera partie du casting de la saison de « The Bachelorette » de Michelle Young lorsqu’elle sera diffusée cet automne, et nous n’avons pas encore découvert comment le casting de « Bachelor In Paradise » se déroulera, mais il y a beaucoup d’hommes attrayants, intéressants et toujours célibataires de la saison de Katie qui pourraient jouer dans la saison 26 de « The Bachelor », actuellement diffusion prévue début 2022.

S’il y a une chose que les fans de Bachelor Nation adorent, c’est d’essayer de faire des prédictions sur les candidats nouveaux et à venir. Et bien que la franchise ne soit peut-être pas la préférée de tout le monde, beaucoup d’entre nous attendront avec impatience de voir si nos propres prédictions se réalisent.

Qui sera le prochain « Bachelor » ?

Bien qu’aucun détail ne soit encore confirmé, les fans joueront un rôle important dans la décision de qui deviendra le prochain célibataire.

Rob Mills, vice-président senior, séries alternatives, émissions spéciales et programmation de fin de soirée, ABC Entertainment, a déclaré que le public est un « producteur silencieux », notant que le regard sur Twitter pour savoir quels membres de la distribution veulent en voir plus sur leurs écrans de télévision.

Prenant cela comme indice, afin de savoir qui sont les leaders actuels de la saison 26, nous nous tournons vers les médias sociaux pour savoir ce que les fans de Bachelor Nation ont à dire.

Nos 4 meilleures prédictions pour qui jouera dans la saison 26 de « The Bachelor » en 2022

Andrew Spencer

Photo : Wiki de la nation célibataire, CC-BY-SA

Andrew Spencer, 26 ans, s’est avéré être un favori des fans tout au long de la saison de Katie. De son corps de rugby sexy à sa personnalité drôle et charmante, Andrew S. a beaucoup à offrir.

Les fans se sont rapidement rendus sur Twitter pour s’extasier sur leur amour pour le joueur de football professionnel basé en Autriche, certains disant même qu’il est leur choix numéro un pour le prochain baccalauréat.

Il a attiré tous nos cœurs après avoir quitté la saison de Katie de la manière la plus dramatique.

Le matin après que Katie l’a renvoyé chez lui, il est revenu pour obtenir la fermeture, lui laissant une note manuscrite qui disait: « Si vous changez d’avis … j’attendrai (visage souriant) … Amour, Andrew.' »

Si ce n’est pas la chose la plus romantique qui soit, alors je ne sais pas ce que c’est.

Katie a couru vers lui et lui a fait un dernier câlin avant de lui dire au revoir. Cependant, nous ne sommes pas prêts à le voir quitter la franchise Bachelor. Alors j’espère qu’Andrew S. aura sa deuxième chance !

C’est nous qui l’attendrons maintenant.

Michel Allio

Photo : Wiki de la nation célibataire, CC-BY-SA

Michael Allio, 37 ans, était un favori des fans depuis le début.

En tant que l’un des deux candidats qui sont des pères célibataires, le propriétaire d’une entreprise de l’Ohio a conquis le cœur des fans de Bachelor Nation alors que nous l’avons vu lutter avec ses émotions alors qu’il révélait qu’il était veuf.

Nous avons beaucoup appris sur son fils James et Laura, sa femme aujourd’hui décédée ; ses histoires sur les deux touchant nos cœurs.

Michael a quitté la série plus tôt parce que son fils lui manquait trop pour être loin de lui plus longtemps, et bien que certains puissent voir cela comme un signe qu’il n’est pas prêt à être le prochain célibataire, nous avons vu un scénario similaire bien fonctionner dans le passé pour saison 13 célibataire Jason Mesnick.

De nombreux fans aimeraient vraiment voir Michael donner à l’amour un autre coup sur le célibataire et voir où l’amour le mène.

Justin Glaze

Photo : Wiki de la nation célibataire, CC-BY-SA

Justin Glaze, 27 ans, a conquis le cœur de la nation Bachelor avec ses expressions faciales, son sérieux talent de peintre et sa charmante personnalité.

Le consultant en ventes d’investissement Justin est à coup sûr un favori pour le prochain baccalauréat, car il était le deuxième finaliste pour le mariage de Katie, la perdant au dernier moment face à Blake Moynes.

Nous espérons que nous pourrons voir plus de Justin en tant que prochain célibataire, et nous voulons en savoir beaucoup plus sur lui. Comme discuté lors de la finale de la saison de Katie, il y avait beaucoup de choses que nous n’avons pas pu voir de Justin, et beaucoup sont impatients d’en savoir plus sur la bombasse de Baltimore.

Même la précédente candidate au baccalauréat, Tammy K, convient que Justin est l’homme de la situation.

Greg Grippo

Photo : Wiki de la nation célibataire, CC-BY-SA

Les favoris des fans sont souvent les membres de la distribution qui ont commencé une saison en tête pour voir les choses empirer. C’est ce qui s’est passé pour Greg Grippo, 28 ans, pendant la saison de Katie.

Après les rendez-vous dans sa ville natale, nous avons vu Greg afficher un côté manipulateur et méchant auquel personne ne s’attendait.

Quoi qu’il en soit, nombreux sont ceux qui souhaitent qu’il soit choisi comme prochain célibataire, citant la beauté et le grand public du représentant des ventes marketing.

Quoi qu’il en soit, il semble assez clair que l’opinion des fans compte lorsqu’il s’agit de choisir les producteurs pour le prochain célibataire.

Si vous voulez avoir votre mot à dire, tweetez ou publiez sur Instagram à propos de votre choix et voyez ce qui se passe !

Nous savons que nous sommes ravis de voir qui Bachelor Nation décide de choisir.

Megan Hatch est un écrivain à YourTango qui couvre la culture pop, l’amour et les relations, et les soins personnels.