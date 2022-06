Qui sera le prochain James Bond ?

Toute conversation sur le prochain Bond semble toujours inclure Tom Hardy. L’étoile de Le chevalier noir se lève et Mad Max: Fury Road est l’un des plus grands acteurs de sa génération et, s’il était sélectionné pour jouer Bond, il apporterait probablement une intensité au rôle que les téléspectateurs pourraient ressentir plus similaire à Daniel Craig qu’à Roger Moore ou Pierce Brosnan.