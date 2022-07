Qui sera la victime de Vecna ​​dans la saison 5 de « Stranger Things »

qui sera le victime de vecna dans la saison 5 de la série Netflix « Stranger Things » ? C’est une question que de nombreux fans de la production se posent depuis finale de la saison quatre, dont les deux derniers épisodes créé le 1er juillet 2022.

La vérité est que c’est une question qui se pose avec de nombreuses autres questions non résolues que cette livraison a laissées et qui fait qu’une grande partie du public génère des théories à ce sujet.

En ce sens, selon Screen Rant, il y a 5 candidats possibles être l’une des victimes mortelles de plus voisine lors de la cinquième saison de « choses étranges”. Ensuite, dans les lignes suivantes, nous vous présentons qui ils sont.

1. ONZE / JANE HOPPER (MILLIE BOBBY BROWN)

Le premier sur cette liste est Onze (Millie Bobby Brown)qui est en couple depuis de nombreuses années avec voisine et son passé de « numéro un » ou d’Henry Creel. C’est aussi elle qui a découvert le lien du méchant avec Mind Flayer dans « Upside Down ».

Ainsi, bien qu’elle n’ait pas pu le vaincre complètement à la fin de la saison, elle lui a causé des dégâts considérables. Avec l’arrivée du cinquième opus, tout semble indiquer que ce sera elle qui mènera la bataille finale. Nous verrons si, après cela, il parvient à survivre.

Millie Bobby Brown joue Eleven (Eleven) dans la série télévisée « Stranger Things » (Photo : Netflix)

2. WILL BYERS (NOAH SCHNAPP)

Il est très probable que la dernière saison mettra en vedette Will Byers dans le rôle de Noah Schnapp. Il a précisé que sa connexion avec Mind Flayer est toujours présente, lors de la finale de la saison quatre.

Ce personnage pourrait avoir l’importance et le développement qu’il mérite au cours de cet épisode, étant une pièce fondamentale pour la défaite de voisine. Cependant, cette situation pourrait aussi signifier qu’il est sa dernière victime.

Noah Schnapp joue Will Byers dans « Stranger Things ». (Photo : Netflix)

3. MAX MAYFIELD (ÉVIER SADIE)

Au cours de la quatrième saison, Max Mayfield (Sadie Sink) avait plus de pertinence pour le spectacle. Ceci, après être devenu la quatrième et dernière victime dont il avait besoin voisine pour ouvrir le pont entre le ‘Upside Down’ et le monde de nos protagonistes.

Lors de la finale de la saison de « Choses étranges 4« , nous avons vu comment Eleven ne pouvait pas la trouver dans le vide, ce qui pourrait signifier que son esprit serait piégé dans celui du méchant. Ou, au contraire, il souffre de mort cérébrale dont il n’a pas pu se remettre. Quoi qu’il en soit, son statut vulnérable et son lien possible avec voisine ils font d’elle, malheureusement, une victime potentielle de la prochaine saison.

L’actrice Sadie Sink joue Max dans « Stranger Things ». (Photo : Netflix)

4. EDDIE MUNSON (JOSEPH QUINN)

Comme nous l’avons vu dans le dernier chapitre de « Choses étranges 4″, Eddie MunsonJoseph Quinn est mort, après l’attaque des chauves-souris du ‘Upside Down’. Cependant, certains fans suggèrent qu’il pourrait revenir en tant que ‘Kas le sanglant‘, un personnage du monde de ‘Donjons et Dragons‘ (Donjons & Dragons) et est un allié dévoué de voisine.

On verra, ensuite, s’ils décident de le faire revenir dans la série après le succès qu’a eu le personnage sur les réseaux sociaux. En ce sens, sa résurrection pourrait être une proposition intéressante de la part de la production.

Joseph Quinn incarne Eddie Munson dans la quatrième saison de « Stranger Things ». (Photo : Netflix)

5. STEVE HARRINGTON (JOE KEERY)

Enfin, et à la tristesse de nombreux fans, Steve Harrington (Joe Keery) pourrait être la victime mortelle voisine lors de la dernière saison dechoses étranges”. Il pourrait jouer un rôle beaucoup plus critique lors de cet épisode, puisque dans le quatrième on l’a vu affronter le méchant aux côtés de Nancy (Natalia Dyer) et Rouge-gorge (Maya Hawke).

Incontestablement, tout semble indiquer qu’il poursuivra son combat contre cette menace et, si les créateurs envisagent vraiment une grave perte pour la fiction, l’alternative de sa mort est latente. Sera-t-il celui qui se sacrifiera pour l’équipe ? Nous le saurons avec la première de la dernière saison de la série.

Joe Keery joue Steve Harrington dans « Stranger Things » (Photo : Netflix)

