Qui remportera les Golden Globes 2023 : Jenna Ortega et d’autres favoris dans les pronostics cinéma et télévision

Les prix Golden Globes 2023 (« Golden Globes ») seront décernés le 10 janvier. Ce sera le quatre-vingtième gala au cours duquel les prix de la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) sont décernés, qui célèbrent le meilleur du cinema et la télévision chaque année.

Cette année, le film « Les Banshees d’Inisherin » (« Les esprits de l’île ») arrive avec 8 nominations à l’événement. En ce sens, c’est la production avec une présence dans plus de catégories de « Montagne froide » (2004). De plus, l’absence du candidat a attiré l’attention brendan fraserqui a un dossier délicat avec l’organisation.

Dans ces circonstances, nous allons essayer de répondre à une question compliquée : Qui remportera les Golden Globes 2023 ? Pour cette raison, nous passerons en revue les principaux favoris des catégories de films et de séries, afin de préparer nos pools et nos prévisions.

QUI GAGNERA LE GOLDEN GLOBE DANS LES CATÉGORIES CINÉMA ?

1. Film dramatique

Nominés : « Les Fabelman », « Top Gun : Maverick », « Elvis », « TÁR » et « Avatar : la voie de l’eau »

Qui gagnera? Tout indique que « Les Fabelman » gardera le prix. Compter le sceau de Steven Spielberg et a été inclus dans la liste des meilleurs longs métrages de 2022 de la National Board of Review (NBR) et American Film Institute (AFI).

Qui peut être la surprise ? « LE GOUDRON » C’est l’un des meilleurs films de l’année. Il a récemment été salué par des auteurs tels que Martin Scorsesece serait donc une agréable surprise si la bande de Champ de Todd prendre la reconnaissance, bien qu’il n’ait pas la popularité des autres rivaux.

2. Acteur dramatique

Nominés : Austin Butler (Elvis) ; Brendan Fraser (La baleine); Bill Nighy (vivant); Hugh Jackman (Le Fils) et Jeremy Pope (L’Inspection)

Qui gagnera? Il est très probable que ce prix ira à Austin Butlerpour son travail exceptionnel en tant que Elvis Presley dans le film de Baz Luhrmann. Il est déjà reconnu pour Meilleur nouvel interprète pour les Critiques de Chicago et d’autres cercles importants.

Qui peut être la surprise ? Si le problème latent de brendan fraser avec la HFPA, le prix serait incontestablement pour lui. Peut-être l’accorderont-ils en signe d’excuses, mais l’interprète a déjà annoncé qu’il n’assisterait pas au gala.

3. Actrice dramatique

Nominés : Cate Blanchett (TAR); Viola Davis (La femme roi); Michelle Williams (Les Fabelman); Olivia Colman (Empire Of Light) et Ana de Armas (Blonde)

Qui gagnera? Ce prix vient de Cate Blanchette. Il a remporté le Festival du film de Venise, le New York Critics Circle, la Los Angeles Critics Association et il semble que Il ne s’arrêtera pas tant qu’il n’aura pas obtenu son troisième Oscar.

Cate Blanchett joue Lydia Tár, célèbre chef d’orchestre et chef de l’Orchestre philharmonique de Berlin (Photo : Universal Pictures)

4. Comédie

Nominés : « Babylone », « Les banshees d’Inisherin », « Tout partout à la fois », « Glass Onion: A Knives Out Mystery » et « Triangle Of Sadness »

Qui gagnera? « Les Banshees d’Inisherin » Il semble être le choix sûr dans cette catégorie. Elle est la meilleure nominée du gala, ayant déjà triomphé au Festival de Venise et à divers prix de la critique pertinents. Mais dans un monde où il y a « Tout, partout, tout à la fois »Espérons que l’association se prononce sur cette proposition intéressante sur les multivers.

Qui peut être la surprise ? « Tout, partout, tout à la fois »le brillant film du Daniels.

5. Acteur de comédie

Nominés : Daniel Craig (Glass Onion: Un mystère à couteaux tirés); Colin Farrell (Les Banshees d’Inisherin); Diego Calva (Babylone); Ralph Fiennes (Le Menu); Adam Driver (bruit blanc)

Qui gagnera? Colin Farrell réussi le fête de Veniseles Cercle des critiques de New York et d’autres récompenses clés de la saison. Beaucoup spéculent que l’Oscar est entre lui et brendan fraserce qui en fait le grand favori de la catégorie.

Qui peut être la surprise ? Diego chauve a eu un travail remarquable dans « Babylone » de Damien Chazelleavec une importante nomination avant le Récompenses satellites. S’il y a quelqu’un qui peut surprendre, parmi tant d’acteurs établis, c’est bien l’interprète mexicain.

6. Actrice de comédie

Nominés : Margot Robbie (Babylone); Emma Thompson (Bonne chance à vous, Big Leo); Michelle Yeoh (Tout Partout Tout À La Fois); Anya Taylor-Joy (Le menu) et Lesley Manville (Mme Harris va à Paris)

Qui gagnera? Un autre des prix qui semble certain est celui de Michelle Yeo. Il a presque tout gagné grâce à son travail dans « Tout Partout Tout à la fois ».

Michelle Yeoh dans une scène clé de « Everything Everywhere All at Once ».

QUI GAGNERA LE GOLDEN GLOBE DANS LES CATÉGORIES TÉLÉVISION ?

1. Série dramatique

Nominés : « House of the Dragon », « Better Call Saul », « The Crown », « Severance » et « Ozark »

Qui gagnera? Catégorie difficile, mais considérant que « Rupture » est présentée comme une idée nouvelle, elle pourrait être la grande alternative de la majorité des électeurs. De plus, c’est une excellente série qui explore «l’équilibre travail-vie personnelle».

Qui peut être la surprise ? Je souhaite « Tu ferais mieux d’appeler Saul » être décerné, compte tenu du fait qu’il a déjà diffusé sa dernière saison et, sans aucun doute, C’est l’une des meilleures séries de tous les temps.. D’un autre côté « Maison du Dragon » a le soutien du public et nous ne pouvons pas le nier, au-delà de la popularité de la marque « Jeu des trônes »C’est une production très bien faite.

2. Acteur dramatique

Nominés : Bob Odenkirk (Mieux appeler Saul); Adam Scott (indemnité de départ); Kevin Costner (Yellowstone); Jeff Bridges (Le Vieil Homme) et Diego Luna (Andor)

Qui gagnera? Le grand adieu de Bob Odenkerk en tant que protagoniste de « Tu ferais mieux d’appeler Saul » devrait être récompensé par ce prix. La série n’a jamais pris une Golden Globec’est donc l’occasion rêvée de le lui offrir.

Qui peut être la surprise ? Adam Scott et Jeff Bridges sont les prétendants sérieux de odenkirk dans la catégorie.

Bob Odenkirk dans une scène de « Better Call Saul » (Photo: AMC)

3. Actrice dramatique

Nominés : Emma D’Arcy (Maison du Dragon); Laura Linney (Ozark); Imelda Staunton (La Couronne); Hilary Swank (Alaska Daily) et Zendaya (Euphoria)

Qui gagnera? Il a déjà pris le Emmy et maintenant zendaya va pour lui Golden Globe. Son rôle de Rue dans Euphorie C’est celui qui a apporté le plus de joie à sa carrière.

Qui peut être la surprise ? l’actrice remarquable Imelda Staunton pourrait être celle qui remporterait le prix grâce à son rôle de Reine isabelle II dans « La Couronne ».

4. Série comique

Nominés : « Abbott Elementary », « The Bear », « Only Murders in the Building », « Hacks » et « Wednesday »

Qui gagnera? Une autre catégorie délicate. Cependant, nous parions École primaire Abbott. Il a perdu aux Emmys, mais ici il n’est pas en compétition contre « Ted Lasso ».

Qui peut être la surprise ? « L’ours » c’était la grosse surprise de l’année pour les critiques, donc ce serait une victoire méritée. Nous ne pouvons pas non plus ignorer la popularité du casting de « Seuls les meurtres dans le bâtiment »ce qui pourrait la faire gagner.

5. Acteur de comédie

Nominés : Donald Glover (Atlanta); Bill Hader (Barry); Steve Martin (Only Murders in the Building); Martin Short (Only Murders in the Building) et Jeremy Allen White (The Bear)

Qui gagnera? Bill Hader fait un travail incroyable sur « Barry ». Ayant déjà été récompensé, il est possible qu’il renouvelle le triomphe.

Qui peut être la surprise ? Jérémy Allen Whitecomme la grande révélation de « L’ours ».

6. Actrice de comédie

Nominés : Cinquième Brunson (Abbott Elementary); Selena Gomez (Only Murders In The Building); Jean Smart (Hacks); Jenna Ortega (mercredi) et Kaley Cuoco (l’hôtesse de l’air)

Qui gagnera? Jenna Ortega elle a prouvé qu’elle pouvait jouer un rôle iconique en lui donnant une tournure moderne et en devenant une actrice à fort potentiel. C’est l’un des paris les plus risqués, compte tenu de votre concurrence, mais vous avez toutes les chances en votre faveur pour une victoire.

Qui peut être la surprise ? Cinquième Brunson serait un gagnant plus que mérité.