Qui remporte la saison du célibataire de Matt James? Spoilers à venir

Nous sommes tous prêts pour Matt James, le premier célibataire noir, à prendre la relève Le célibataire le 4 janvier.

ABC a même diffusé le premier aperçu de la saison et ce sera forcément le la saison la plus dramatique à ce jour, comme le dit Chris Harrison.

Matt James semble certainement avoir tous les concurrents sous son charme dans cette nouvelle saison.

Harrison a même remarqué que « les femmes tombent littéralement amoureuses de vous » alors qu’une fille a littéralement trébuché en approchant James de la limousine d’entrée.

L’aperçu de la 25e (!) Saison de Bachelor a, bien sûr, amené les gens à se demander: qui acceptera la rose finale de James?

Qui remporte la saison de Matt James Le célibataire?

Continuez à lire pour tous les spoilers de la saison 25 de Le célibataire.

Abigail Heringer remporte la première impression de rose.

Cependant, Abigail Heringer attire l’attention de James et accroche la première impression rose, par Reality Steve. Donc, James l’aime clairement et elle pourrait très bien arriver au bout.

Heringer est de Salem, Oregon et elle est née partiellement sourde.

Elle est la première candidate de l’histoire des émissions à représenter la communauté sourde et elle parle ouvertement de la façon dont elle a des implants cochléaires.

Heringer travaille également en tant que directeur financier à l’agence Opus et est diplômé du Linfield College dans l’Oregon avec un baccalauréat en finance.

Matt James était à l’origine censé faire partie de la saison de Clare Crawley.

À l’origine, Matt James devait être un concurrent de la saison de Clare Crawley La bachelorette.

Cependant, en juin, ABC a annoncé que James était le leader, ce qui était assez inhabituel car il ne faisait jamais officiellement partie de Bachelor Nation, c’est ainsi que ABC choisit généralement leur prochain Bachelor et Bachelorette.

Concernant la décision de choisir James, le président d’ABC Entertainment, Karey Burke, a déclaré: «Matt est sur notre radar depuis février, lorsque les producteurs l’ont approché pour la première fois pour rejoindre Bachelor Nation, dans le cadre de la saison de Clare. Lorsque le tournage ne pouvait pas avancer comme prévu, nous avons eu le temps de faire connaissance avec Matt et tous ont convenu qu’il ferait un baccalauréat parfait.

L’ex de James allait à l’origine être dans la série.

Des sources ont déclaré que Matt James était déjà sorti avec Madison Nealson pendant quelques mois avant d’être annoncé comme Le célibataire.

Nealson a été initialement taquiné comme étant un concurrent il y a des mois, mais a depuis été retiré de la liste des acteurs.

RealitySteve a tweeté:

La saison de Matt James est tournée en Pennsylvanie.

Depuis la pandémie COVID-19, la saison de Matt James a été filmée sur un plateau fermé en Pennsylvanie, ce qui signifie que la saison n’est pas configurée pour voyager tout au long.

Plus précisément, il est tourné au Nemacolin Woodlands Resort à Farmington, en Pennsylvanie.

Étant donné que le tournage de la saison est si secret, il est plus difficile de trouver les spoilers de la saison.

De plus, Tayshia Adams fera une apparition sur la saison de James en tant qu’invitée et sa cérémonie After the Final Rose sera également organisée sur le site de Pennsylvanie.

Il n’a pas encore été annoncé qui sera le vainqueur de la saison de Matt James, mais nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que les spoilers seront annoncés.

