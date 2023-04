Qui réalisera le dernier film Fast and Furious ? LA RÉPONSE

Images universelles

Universal Pictures a déjà choisi le réalisateur pour le dernier film Fast and Furious ! C’est une vieille connaissance de la maison qui sait bien de quoi parle la saga.

La franchise Rapides et furieux est à un moment clé, avec son avant-dernier film sur le point de sortir sur grand écran, et prévoit de clore définitivement l’histoire de Dominic Toretto et de sa famille qui sont toujours au milieu de situations qui les obligent à conduire le plus vite voitures et affronter les pires méchants. Dans ce contexte, le producteur Images universelles a sélectionné le réalisateur pour la dernière entrée de la saga.

L’homme choisi pour réaliser le dernier film de Rapides et furieux est le même cinéaste responsable de X rapide: louis leterrierun réalisateur qui a de l’expérience dans de grands projets comme Transporteur ou la bande merveille L’incroyable Hulk. De plus, ses crédits incluent Maintenant tu me vois et lupin. Tout cela a permis au Français d’être embauché et de diriger les deux derniers volets de la franchise dirigée par vin Diesel.

Le réalisateur qui mettra fin à la saga Fast and Furious

« Louis a rejoint l’équipe Fast & Furious de manière transparente, avec une compréhension innée de la franchise qui est plus forte que jamais après deux décennies. Sous sa direction, Fast X est un thriller de haute intensité avec toute l’action, l’excitation et les rebondissements spectaculaires que les fans attendent, et plus encore. Nous sommes ravis qu’il continue à faire de la magie dans le fauteuil du réalisateur »a salué le président de Images universelles, Pierre Cramer.

louis leterrier est convaincu que Rapide 5 est le meilleur film de la saga et pour ces deux derniers films il y a un lien avec cette histoire : Dante Reyes, joué par Jason Momoa. « Cette poursuite avec le coffre-fort, c’est le plus grand moment de l’histoire du cinéma, alors on s’est dit : ‘Et si on vivait cette scène à travers les yeux de Reyes, les gars qui possèdent le coffre-fort, et Dom ? et Brian sont les voleurs qui tue-les?' »a soutenu le cinéaste.

« On les voit de loin et ils disent : ‘Finissez-les. Ils sont méchants, ils ont volé notre coffre-fort.’ les antagonistes ont toujours eu leur point de vue et leur vérité, qui est très différente de celle de l’autre »fini louis leterrier parler avec Espion numérique sur ce qui motive les méchants dans les films suivants Rapides et furieux.

