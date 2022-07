Qui réalisera ‘Avengers : The Kang Destiny’ et ‘Avengers : Secret Wars’

Il semble que Studios Marvel Il a déjà décidé du long chemin des productions cinématographiques qui sortiront jusqu’en 2024, étant l’un des films les plus attractifs »Avengers : la dynastie Kang », qui sera le cinquième opus de la saga »The Avengers ». Actuellement, Marvel a déjà décidé que Destin Daniel Crettonqui a réalisé »Shang-Chi et la légende des dix anneaux », sera le réalisateur de ce nouvel opus.

Cependant, juste en 2024, il sera également présenté en première »Avengers : Guerres secrètes », mais Cretton n’abordera pas ce sixième film de la même manière. Il semble que Marvel veuille que Cretton s’occupe entièrement de »Kang Dynasty » pendant que quelqu’un d’autre dirige »Secret Wars », contrairement aux frères Russo qui ont réalisé à la fois »Avengers : Infinity War » et »Endgame ».

Si Cretton ne réalise pas les deux films « Avengers », cela rompra la tradition de Marvel d’avoir un réalisateur qui réalise deux films « Avengers » d’affilée, depuis que Joss Whedon a réalisé « The Avengers » en 2012 et « Avengers : L’Ère d’Ultron ». ». Et comme mentionné plus haut, Anthony et Joe Russo Ils ont réalisé « Infinity War » en 2018 et « Endgame » en 2019.

Cette nouvelle a surpris les fans, car les derniers films »The Avengers » étaient les deux moitiés de la même histoire, ce qui semble se reproduire avec »The Kang Dynasty » et »Secret Wars ». Il convient également de noter que les frères Russo ont déjà exprimé leur intérêt pour la réalisation d’un film basé sur l’histoire « Secret Wars » des bandes dessinées, mais le président de Marvel Studios lui-même, Kévin Feig a déclaré que les réalisateurs ne sont impliqués dans aucun nouveau projet.

Lors de la présentation de Marvel Studios au San Diego Comic-Con 2022, Feige a annoncé que le prochain redémarrage du studio Fantastic Four lancerait la phase six de l’univers cinématographique Marvel le 8 novembre 2024. La phase six s’achèverait alors avec » Avengers : The Kang Dynasty » et »Avengers : Secret Wars », qui sortiront l’un après l’autre.

»Avengers : The Kang Dynasty » sortira en salles le 2 mai 2025, suivi de »Avengers : Secret Wars » le 7 novembre 2025. Marvel Studios a confirmé que d’autres projets de Phase 6 existeront. annoncé plus tard.