Qui peut remplacer Henry Cavill en tant que Superman ?

Henri Cavill personnifié le Dernier fils de Krypton au Homme d’acier, Batman contre Superman, Justice League par Joss Whedon Oui Ligue de justice de Zack Snyder. Sa version du héros a généré des réponses partagées parmi les critiques de cinéma et le public. Certains y voient une représentation trop sombre du héros, en particulier ceux qui tiennent le film en haute estime. Chris préfet. Ce n’est pas que de la tristesse pour Cavill, il a aussi une solide base de fans.

Ce qui est certain, c’est que Warner Bros. a un nouveau projet qui implique Superman et il aurait plusieurs noms pointés pour remplacer Henri Cavill. Le film est chargé de JJ Abrams avec des livres de Ta-Nehisi Coates. La surprise? C’est un Superman noir. Dans les romans graphiques cette représentation a un nom : Calvin Ellis, un Kryptonien qui devient président des États-Unis. Interprètes possibles, ci-dessous.

Qui remplacera Henry Cavill en tant que Superman ? Les possibilités







Le premier nom qui est venu comme une rumeur est Michael B. Jordan, star de films comme Croyez Oui Panthère noire. Rappelons-nous que son caractère de Univers cinématographique Marvel, Killmonger, est décédé, ce qui faciliterait le transfert de sa marque. Attentif! L’interprète a confirmé par le passé que personne ne l’avait contacté pour ce rôle.

Jonathan Majors est un autre nom qui serait dans le dossier JJ Abrams. Gardez à l’esprit que l’acteur jouera Kang le Conquisr dans la troisième tranche de L’homme fourmi et peut-être est-il l’un des personnages clés de MCU Phase 4. Cet engagement l’éloignera-t-il du rôle de Superman ?

L’acteur de Bridgerton, Régé Jean-Page, a déjà confirmé qu’il ne reviendra pas dans la série de Netflix, ce qui ouvre un espace important dans votre agenda qui pourrait bien être occupé par le nouveau Homme d’acier. œil! On dirait le prochain James Bond et apparaîtra dans Donjons & Dragons Oui L’homme gris.

Jovan adepo, de Veilleurs, C’est une autre des options que la personne en charge de ce projet traiterait. Surtout si l’on considère que l’histoire pourrait inclure les droits civils comme élément et que l’interprète avait un travail similaire avec son personnage Justice à capuchon de la série HBO.

Autre nom? Oui… Daniel Kaluuya, vainqueur de oscar et l’une des figures du moment. Vous pouvez en profiter dans Sortez un Judas et le Messie noir. Il n’a toujours pas eu la chance de participer au genre super-héros, mais peut-être l’option d’être un Superman qui se bat pour les droits civiques et l’égalité vous interpelle.

Et on termine avec un artiste qui connaît déjà la cour des grands : Jean boyega, Finn dans la trilogie de Guerres des étoiles produit par Disney. Certains pensent que l’acteur méritait plus de chance dans ces films. Peut-être que donner vie au Kryptonian est l’étape dont vous avez besoin dans votre carrière pour apporter de la joie à vos fidèles fans.