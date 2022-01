Qui participe au voyage des célébrités en autocar 2022 ?

Voyage en autocar de célébrités a atterri sur nos écrans de télévision après une interruption de deux ans – et les fans sont impatients de savoir quelle est la programmation complète.

L’émission E4 voit un groupe de célébrités se lancer dans une tournée européenne en bus – ce qui explique pourquoi il est hors d’usage depuis deux ans avec les restrictions de voyage de Covid-19 – où ils seront jumelés par paires et effectueront un certain nombre d’excursions et des activités culturelles en cours de route.

À la fin de chaque journée, les binômes doivent voter pour la personne avec qui ils ont le moins aimé voyager. La paire avec le plus de votes reçoit un carton jaune ; deux cartons jaunes leur donneront un carton rouge et seront renvoyés chez eux sur le prochain vol, pour être remplacés par une nouvelle paire de célébrités pour remplir l’autocar. À la fin du voyage, une paire sera couronnée gagnante.

Cette année, le groupe de célébrités est parti à l’aventure de trois semaines depuis Braga, au Portugal, à bord du tristement célèbre autocar du guide touristique Brendan Sheerin. Le premier épisode a été diffusé le lundi 3 janvier 2022.

Casting de Celebrity Coach Trip 2022

Brendan Sheerin est le célèbre et très apprécié guide touristique de Coach Trip. (Crédit : Instagram/@brendansheerin1)

le Voyage en autocar de célébrités La programmation 2022 est la suivante :

Matt Richardson et Will Best

Le présentateur et comédien de stand-up Matt Richardson est jumelé à l’acteur et présentateur Will Best.

Matt Richardson est surtout connu pour avoir présenté l’émission dérivée d’ITV2 Le facteur Xtra avec Caroline Flack en 2013.

Will Best a présenté certaines des plus grandes chaînes de musique pour jeunes du Royaume-Uni, notamment MTV, T4, Freshly Squeezed et 4Music. Il est également présenté pour la BBC, Channel 4 et ITV, notamment sur T4 sur la plage et Danse Danse Danse.

Linda Robson et Lesley Joseph

Femmes Lâches la panéliste et actrice Linda Robson est associée à sa collègue actrice Lesley Joseph lors de cette tournée européenne.

Lesley est connue pour son rôle dans Oiseaux d’une plume, c’est là qu’elle a rencontré Linda, qui a également joué dans la série.

« J’adore voyager, et voyager avec un ami est encore mieux, alors la chance de partir en vacances avec Linda était trop belle pour la manquer », a déclaré Lesley. « Après des mois de confinement, cela en a fait une expérience si spéciale. »

Sophie Kasaei et James Tindale

Les stars de Geordie Shore Sophie Kasaei et James Tindale forment la troisième paire de célébrités cette année Voyage en autocar de célébrités.

La superfan Sophie a déclaré : « J’ai toujours été la plus grande fan de Coach Trip d’aussi loin que je me souvienne. Oubliez toutes les autres émissions de télé-réalité, mon rêve était de faire Voyage en autocar! J’ai été un grand fan de Brendan, je le regarde avec ma famille les après-midi de semaine ! L’expérience de voyager à travers le Portugal avec un groupe de célébrités ? Oui s’il vous plaît! C’était tout ce que j’aurais pu imaginer et plus encore.

Celena Cherry et Mariama Goodman

Les camarades du groupe Honeyz, Celena Cherry et Mariama Goodman, forment le prochain duo.

À leur apogée, le groupe RnB britannique The Honeyz a eu cinq succès dans le top 10 britannique entre 1998 et 2000. Aujourd’hui, deux des membres de son groupe ont relevé un autre type de défi et sont tous deux de grands fans du guide international Brendan.

Ashley McKenzie et Paul Danan

Enfin, il y a l’olympienne Ashley McKenzie qui est jumelée à l’acteur Paul Danan.

Ashley McKenzie est une judoka qui a concouru pour l’équipe de judo de l’équipe GB aux Jeux olympiques de Londres 2012. Mais Voyage en autocar de célébrités n’est-il pas son premier passage à la télé-réalité ; Ashley a atteint la finale de Célébrité Grand Frère en 2012.

« Je suis habitué à parcourir le monde en tant que membre de l’équipe de judo de Grande-Bretagne, mais je n’ai jamais la chance de vraiment découvrir ou d’apprécier les endroits que je visite, car je suis toujours là pour m’entraîner ou participer à des compétitions », a déclaré Ashley. « Voyage en autocar m’a donné l’opportunité de voir de nouveaux endroits et de rencontrer de nouvelles personnes, c’est pourquoi j’ai décidé de participer.

Paul Danan est surtout connu pour avoir joué Sol Patrick dans Hollyoaks. Lui non plus n’est pas novice en télé-réalité, puisqu’il est apparu dans Île de l’amour des célébrités en 2006. Paul a déclaré qu’il avait hâte de ramener de l’or de Danan TV !