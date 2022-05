Qui jouera la grand-mère de Toretto dans Fast and Furious ?

Images universelles

Le 10e film de la saga automobile d’Universal Pictures sortira le 19 mai 2023. Brie Larson et Jason Momoa étaient les dernières stars à se joindre.

©IMDBDans un an, la fin de la saga arrivera.

On dirait le dixième film de Rapide et furieux Il ne se privera de rien et dira au revoir en grand. Cela se comprend après avoir vu comment de plus en plus de personnages de poids se confirment dans un casting où il y en avait déjà quelques-uns, comme l’icône de la saga, vin Diesel, Michelle Rodriguez Oui Charlize Theron. Maintenant, il a été rapporté qu’il y aura un nouveau personnage dans cette histoire et qu’il sera joué par une icône du cinéma.

Dans leurs réseaux sociaux, comme ils l’avaient fait avec des ajouts précédents tels que ceux de Brie Larson, vin Diesel était chargé de dire à tous les fans de la saga quel sera le nouveau visage de Rapide et furieux. C’est une star qui aura pour tâche d’incarner La grand-mère de Toretto (Diesel)un nouveau membre de la famille qui aura un rôle dans l’histoire comme il l’était déjà Jakob Toretto (John Cena) dans l’histoire précédente. La nouvelle est tombée ce matin et n’a pas tardé à impacter les réseaux sociaux.

Rita Morenol’actrice gagnante oscar pour West Side Story (qui vient de faire partie du remake de Steven Spielberg) a été choisi pour jouer La grand-mère de Toretto. La nouvelle a été confirmée par une vidéo de 45 secondes où Diesel était accompagné de Châtain et pour Rodríguez. « Travailler avec Rita Moreno C’est un rêve depuis des années et le fait que je sois ici en train de jouer ma grand-mère fait sourire mon âme. »a assuré l’acteur.

« Vous savez quoi… je pense que mon âge attendait que vous m’invitiez. C’est pas mignon ? Et je suis là et la réponse est oui. Je le ferai »mentionné Châtain. De plus, il prétendait être « très émue » pour avoir l’opportunité de faire partie de Rapide et furieuxdans une histoire qui promettait que ce serait « très amusante ». Aucun détail n’est encore connu sur l’intrigue du film ou quelle sera la participation de Châtain. Il est à noter que dans F9, Jacob Toretto Il a commencé comme le méchant pour finir comme un allié de plus du clan commandé par Dominique.

+Le nouveau réalisateur de Fast and Furious

Il y a quelques semaines, on a appris que le réalisateur derrière plusieurs des films de Rapide et furieuxet largement responsable de son succès, s’était retiré. Justin Lin abandonné X rapide en raison de différences créatives et sa place a déjà été prise. Le réalisateur choisi était louis leterrierun cinéaste expérimenté dans les films d’action grâce à des œuvres telles que le transporteur Oui L’incroyable Hulk.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂