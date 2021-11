Qui joue Pip le troll dans Marvel’s Eternals ?

Les éternels de Marvel présente de nombreux nouveaux personnages pour la première fois. Dans la scène des crédits intermédiaires, l’univers cinématographique Marvel est présenté à Pip the Troll. Mais qui est Pip le Troll ? Et qui a fourni la voix du personnage. Commençons par cette dernière question. La voix de Pip the Troll est comédienne Patton Oswalt. Ce n’est bien sûr pas la première fois qu’Oswalt apparaît dans un projet Marvel Studios. En fait, ce sera son troisième.

D’abord, il est apparu dans Les agents du SHIELD de Marvel. Patton Oswalt a joué plusieurs des frères Koenig qui ont aidé l’équipe SHIELD de Coulson au cours de la série, ainsi qu’un frère hippie qui ne voulait rien avoir à faire avec le SHIELD. Les Koenigs étaient des agents de confiance qui, à leur manière, ont apporté une salubrité légère à la série.

Son deuxième projet Marvel Studios était dans la série animée HULU, MODOK de Marvel., où il a joué la voix du titulaire MODOK sur toute la série. Même si MODOK de Marvel. a été de courte durée, le timing comique d’Oswalt a contribué à rendre la série mémorable.

Oswalt a commencé comme humoriste et se produit toujours régulièrement. Il est apparu comme un habitué de Tard dans la nuit avec Conan O’Brien et a eu plusieurs émissions spéciales sur HBO et Comedy Central. Il a été nommé comme Divertissement hebdomadaire‘s « It Comedian » de 2002. Il est régulièrement apparu dans des émissions de télévision et des films depuis une apparition sur Seinfeld en 1994.

Son personnage dans Marvel’s Eternals est Pip the Troll, et il n’apparaît que dans une scène de mi-crédits. Pip the Troll a une longue histoire dans Marvel Comics. Il a été créé par le légendaire écrivain Jim Starlin comme fleuret pour Adam Warlock en 1975 et a été introduit dans Contes étranges tome 2 #179. Sa première course dans les bandes dessinées n’a duré que 2 ans jusqu’à ce qu’il soit tué en Annuel des Avengers#7 en 1977.

Pip sera plus tard relancé en 1990 et s’impliquera dans le Gant de l’Infini série croisée avant de faire partie de la montre Infinity.

Pip était une fois Prince Gofern de la planète Laxidazia, dans le système Dolenz, dans la Voie lactée. Il était à l’origine un extraterrestre de la race laxidazienne qui aimait peindre des images du ciel nocturne. Pip est devenu physiquement et psychologiquement muté en une forme moralement dégénérée, rabougrie, semblable à un satyre, connue sous le nom de « troll » lors d’un épisode d’ivresse provoqué par une bière hallucinogène mutagène. Comme tous les trolls laxidaziens, Pip a quatre doigts (y compris le pouce opposable) sur chaque main, des pieds en forme de sabot et de grandes oreilles pointues ; apparemment, les Laxidaziens normaux sont presque identiques aux humains de la Terre. Après sa transformation, son peuple, également malade de son comportement obscène, lubrique et hédoniste, l’a dépouillé de son poste et de son rang. Il s’est embarqué dans un vaisseau spatial et continue sa vie de débauche. Pip a commencé à prendre l’habitude de s’habiller avec une paire de pantalons bordeaux déchirés et rien d’autre.

On ne sait pas encore comment Pip the Troll sera utilisé à l’avenir dans le MCU, bien que le fait qu’il soit présenté maintenant, quand Adam Warlock, un personnage avec lequel il est si étroitement associé, devrait être introduit dans le prochain film des Gardiens de la Galaxie, ne peut pas être une coïncidence. Les éternels de Marvel est dans les salles maintenant.

Sujets : Éternels