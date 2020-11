Qui joue l’ex-femme du Dr Park?

Le Dr Alex Park (Will Yun Lee) a récemment finalisé son divorce d’avec Mia. Qui est l’actrice qui joue l’ex-femme de Park sur Le bon docteur? Voici ce que Showbiz Cheat sait.

Alex et Mia ont officiellement appelé à quitter

Alex s’est séparé de Mia après avoir découvert qu’elle le trompait. Cependant, il a ensuite décidé d’essayer de travailler sur la relation. L’une de ses motivations pour rafistoler les choses est leur fils, Kellan. Alex veut désespérément une relation avec lui, alors il ferait n’importe quoi pour s’assurer qu’il fasse partie de sa vie.

Bien qu’Alex ait essayé de faire fonctionner les choses avec Mia, il a changé d’avis pour rester avec elle. Il réalisa que lui et Mia restaient ensemble pour les mauvaises raisons. Il lui a dit qu’ils n’avaient pas besoin d’être ensemble pour être là pour Kellan, alors Alex a décidé de finaliser son divorce avec Mia.

Qui joue l’ex-femme d’Alex Park dans «The Good Doctor»?

L’ex-femme d’Alex Park est interprétée par l’actrice Jennifer Birmingham Lee. Si vous vous demandez pourquoi elle porte le même nom de famille que sa co-star, c’est parce qu’elle est mariée à l’acteur Will Yun Lee.

Birmingham Lee a fait ses débuts à la télévision dans un épisode de 2007 Jours de nos vies. Elle a joué le rôle d’Ashley jusqu’en 2008. La même année, elle est apparue dans un épisode de Il fait toujours beau à Philadelphie. Birmingham Lee a fait ses débuts au cinéma dans le film de 2013 Tout droit. Cette même année, elle est également apparue dans le film Poursuite de l’amour. Birmingham Lee est également connue pour ses apparitions dans American Crime Story et Comment j’ai rencontré votre mère.

Will Yun Lee et Jennifer Birmingham Lee ont lutté contre une crise sanitaire

Lee et Birmingham Lee ont un fils nommé Cash. Il y a quelques années, on lui a diagnostiqué un trouble sanguin rare appelé Moyamoya. En raison de la maladie, Cash a eu son premier accident vasculaire cérébral à l’âge de 3 ans.

Avant de recevoir le diagnostic correct, Cash avait été mal diagnostiqué, selon Lee. Il dit qu’une chimiothérapie a été prescrite dans le cadre du plan de traitement. Cash a ensuite eu un deuxième coup. Après cet accident vasculaire cérébral, les médecins ont recommandé un plan de traitement agressif qui comprenait une dose plus élevée de chimiothérapie. Lee voulait s’assurer que son fils recevait les meilleurs soins, alors il a continué à chercher des réponses.

«Ce n’est pas la vie que nous allons donner à notre enfant. Au moins, nous allons nous balancer », a déclaré Lee lors d’une interview avec Les médecins. Lee a décrit comment taxer la maladie n’était pas seulement sur son fils mais aussi sur la famille.

«Une situation comme celle-ci affecte littéralement chaque crevasse et fissure de vos moyens de subsistance, de vos relations», a déclaré Lee. Il ajoute que sa relation étroite avec sa femme l’a aidé à traverser cette épreuve. «Parce que nous nous étions, nous avons littéralement mis notre armure et notre bouclier, et nous nous sommes dit:« Nous y allons »», a-t-il déclaré.

