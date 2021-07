Qui joue Brad dans le sexe/la vie ? Casting complet de la nouvelle série Netflix

Sexe/Vie est la dernière série Netflix qui fait parler tout le monde – et pour cause.

Ces deux-là sont de bons acteurs, mais leur performance a probablement été rendue d’autant plus convaincante sur Sexe/Vie parce que Shahi et Damos sortent ensemble dans la vraie vie.

Le mari et père apparemment parfait et travailleur de Billie, Cooper Connelly, est interprété par l’acteur américain – et ancien mannequin – Mike Vogel.

Le joueur de 41 ans a commencé à jouer en 2001 et est apparu dans plusieurs films bien connus tels que Le massacre à la tronçonneuse du Texas, la sororité des pantalons de voyage, et L’aide.

Aux côtés de Demos, Shahi et Vogel, nous avons un certain nombre d’acteurs et d’actrices qui jouent les amis et la famille des personnages principaux et semblent être entraînés dans le drame. Elles sont: