Qui était Tico Mendoza de « The King, Vicente Fernández » dans la vraie vie

La biosérie autorisée de Vicente Fernández Déjà est disponible sur la plateforme Netflix et beaucoup ont apprécié l’histoire de l’un des principaux chanteurs de l’histoire mexicaine du début à la fin, il y a donc certains doutes sur certains passages et même certaines présences dans les chapitres.

L’un de ces personnages qui avait un certain mystère était le rôle de Tico Mendoza. Et c’est que tout le monde ne sait pas qui est cette personne dans la vraie vie et pourquoi il était si important dans la carrière de « Charro de Huentitan”, alors dans cette note nous détaillerons un peu ce grand ami que l’artiste avait depuis qu’il a commencé sa carrière musicale.

Erick Chapa a joué Tico Mendoza dans « The King, Vicente Fernández » (Photo: Erick Chapa / Instagram)

QUI ÉTAIT TICO MENDOZA DANS LA VRAIE VIE ?

Dans la série produite par Caracol TV, « El rey, Vicente Fernández », Tico Mendozainterpreté par Eric Chapa, est un producteur de musique clé dans l’ascension de Vicente Fernández. Il travaille sur le label SBS et a aidé l’artiste à sortir la chanson « Volver Volver », qui est devenue l’une de ses chansons principales.

Dans la vraie vie, ce personnage est Federico Méndezqui était producteur pour CBS, qui est maintenant musique sony. C’était un grand ami de « Chente », il était dans ses pires moments et l’a aidé dans sa carrière musicale.

Il convient de mentionner que Méndez a été le compositeur d’autres chansons de Vicente, la plus importante étant « De qué modo de olvido », qui continue à ce jour d’être l’une de ses chansons les plus écoutées.

Les deux avançaient ensemble dans l’histoire, jusqu’à ce qu’une fin fatidique se produise avec le protagoniste de cet article.

LA MORT DE FEDERICO MENDEZ

Le 16 novembre 1988, Federico Méndez a été retrouvé mort dans son bureau de CBS d’une balle dans la tête. Les enquêtes ont conclu que tout était un suicide.

Pendant ce temps, dans la série Netflix, Vicente Fernández était liée à la mort de son ami car il était le seul à être avec lui quand tout s’est passé. Enfin, on a découvert que Tico s’était suicidé à cause de problèmes familiaux.

