Qui était Raquel Welch et de quoi est morte l’actrice à l’âge de 82 ans ?

L’actrice Raquel Welch a participé à plus de 70 projets cinématographiques et télévisuels.

©Getty ImagesL’actrice Raquel Welch est décédée à l’âge de 82 ans

L’actrice Raquel Welch est décédée mercredi à l’âge de 82 ans, selon les rapports. Jo Raquel Tejada, son nom complet, est devenu célèbre pour des rôles dans des projets comme Voyage fantastique et Un million d’années avant JCen 1966.

Welch, qui en plus d’être une actrice était une icône sexuelle dans les années 1980, Elle est décédée ce mercredi matin entourée de ses proches.d’accord avec TMZ.

+ De quoi est morte Raquel Welch ?

Bien qu’il n’ait pas été précisé lequel, le tabloïd américain TMZ rapporté que Welch est décédé après une brève maladie.comme l’ont annoncé les proches et représentants de l’actrice.

+ Qui était Raquel Welch et dans quels films et séries est-elle apparue ?

Welch était l’une des actrices les plus demandées des années 1960 et 1970. En 1995, elle a été nommée par le magazine Empire comme l’un des « 100 stars les plus sexy de l’histoire du cinéma« . Playboy Il l’a également nommée parmi les « 100 stars les plus sexy du 20ème siècle« .

Fille d’un ingénieur bolivien, Welch est né à Chicago en 1940. et, selon IMDB, Il fait ses débuts à l’écran en 1964 avec le film Une maison n’est pas un foyer.

Parmi les nombreuses séries et films auxquels il a participé figurent hanté, Wendy et moi, Raquel et ses coquins, Éclater, L’animal, les quatre mousquetaires, Choisi pour tuer et Central Park Ouest.

Welch est également apparu dans La revanche d’une blonde, Sabrina l’adolescente sorcière, Famille américaine, CSI Miami et Instructions pour être un amoureux du latin avec Eugenio Derbez.

