Qui était Phil Spector?: Le producteur des Beatles qui a fini par mourir dans l’oubli | 45S

Le 17 janvier 2021, l’un des producteurs les plus importants et les plus renommés de l’âge d’or du rock est décédé de Covid-19. Nous parlons de Phil Spector, un génie musical qui a créé un précédent en musique pour ses innovations en studio, mais qui s’est également fait connaître pour les scandales dans lesquels il a joué.

Sans aucun doute, son œuvre est l’une des plus acclamées depuis des générations, au point que son œuvre continue d’être une icône de l’industrie musicale. Cependant, ses collaborations avec The Beatles, Ramones, dans la carrière solo de John Lennon et George Harrison, ainsi que son travail avec Yoko Ono, The Crystals, Tina Turner et bien d’autres, l’ont amené à être une référence sur la scène mondiale. pas seulement du rock, mais de la musique en général.

Malheureusement, ses excès l’ont égaré, jusqu’à ce qu’il soit impliqué dans un crime: le meurtre de l’actrice Lana Clarkson. Ce fait lui a fait purger une peine de 19 ans de prison, qui ont été interrompus par sa mort.

Qu’est-ce qui doit passer par la tête d’un enseignant pour atteindre le point d’avoir une vie très sombre?

Dans cet article nous passerons en revue quelques passages de sa vie, ses innovations musicales et quelques scandales et rares qu’il a commis tout au long de sa carrière.

Ce n’est pas un hommage, c’est une revue historique de qui était Phil Spector dans la vie, l’homme qui a renouvelé la musique et collaboré avec les étoiles (comme qui dirait, touchant le ciel), mais qui en même temps a fini par sombrer dans la décadence, résultat de son actes.

Ses débuts

Phil est né dans le Bronx, New York, États-Unis. Son grand-père, d’origine ukrainienne, est arrivé au «pays de l’Oncle Sam» au milieu de la vague de migration vers la nation nord-américaine. C’est ici que Spektre change son nom de famille en Spector.

Phil a rejoint le groupe The Teddy Bears, qui en 1958 a eu un succès retentissant avec la chanson « Le connaître, c’est l’aimer », qui a atteint la liste Billboard Hot 100 la même année, atteignant la première place du classement. Son amour pour la musique était déjà perceptible depuis, et il savait qu’il donnait encore pour plus.

Débuts en tant que producteur

En 1961, il crée le label Philles Records avec Lester Still. C’est là qu’il commence à produire des disques de plusieurs groupes comme The Ducanes et The Crystals. Il est à noter qu’avant cela, il travaillait déjà en tant que producteur indépendant avec d’autres artistes, dont Elvis Presley.

Cependant, le succès de ce producteur se poursuivra et parmi ses œuvres, nous avons les suivantes:

Ronettes – Les Ronettes

River Deep – Mountain High – Ike et Tina Turner

Let It Be – Les Beatles

Tout doit passer – George Harrison

Plastic Ono Band – John Lennon et The Plastic Ono Band

Imagine – John Lennon et The Plastic Ono Band avec les Flux Fiddlers

Le concert pour le Bangladesh – George Harrison et ses amis

Rock N ‘Roll – John Lennon

Né pour être avec toi – Dion

Mort d’un homme à dames – Leonard Cohen

Fin du siècle – Ramones

Saison du verre – Yoko Ono

Ce ne sont là qu’un aperçu de tout le travail que Phil a accompli tout au long de sa vie. Comme vous pouvez le voir, nombre de ses œuvres ont été – et continuent d’être – une référence dans la culture et la musique populaires, comme l’album « Let It Be » des Beatles ou « Imagine » de John Lennon. Non seulement il a fait de grands chefs-d’œuvre, mais il a également innové la scène musicale.

« The Wall of Sound »: son invention qui nous a laissé un héritage

Au début des années 1960, Phil a inventé quelque chose qui s’appellerait «Wall of Sound», une formule d’enregistrement pour les productions pop et rock. Avec un style de production dense et multicouche, ils ont utilisé des éléments qui, à cette époque, n’étaient pas habituels comme les guitares électriques et acoustiques. Dans le même temps, de nombreuses parties de l’enregistrement ont dû être doublées et triplées pour créer un son plus dense et rythmiquement plus riche.

Tous ces instruments, joués à l’unisson, ont créé un effet sonore tel que la réverbération de la salle d’écho, le retard audio et la compression dynamique. Cela le faisait clairement ressembler à un « Wall of Sound », qui a donné vie aux chansons et la preuve en sont ses multiples créations qu’il a réalisées main dans la main avec de grandes stars de la musique.

La chute d’un grand

Malgré tout ce qui précède, sa vie personnelle n’a pas été des meilleures, étant impliquée dans divers conflits et scandales, qui ont pris fin avec l’accusation de meurtre contre une actrice. Encore une fois, la question se pose: qu’est-ce qui doit passer par la tête d’un enseignant pour atteindre le point d’avoir une vie très sombre?

Il a épousé Annete Merar mais à la suite de cette romance, il a épousé Ronnie Spector, comme nous la connaîtrons plus tard. Selon elle, Phil l’a kidnappée dans le cadre de sa mission et l’a gardée là où elle a été victime d’une série d’abus tels que des violences psychologiques. Après 5 ans dans la romance, Roonie a fui son calvaire, où elle a ensuite été menacée par Spector de l’assassiner si elle ne signait pas un accord de divorce.

De plus, il a eu des conflits avec plusieurs chanteurs. Pendant l’enregistrement de « Rock ‘n’ Roll », Spector s’est disputé avec John Lennon où il a finalement menacé l’ex-beatle et son équipe avec une arme à feu. Quelque chose de similaire est arrivé à Ramones lors de l’enregistrement de « End of The Century », où Dee Dee Ramone a indiqué qu’il était venu les menacer avec une arme.

Cependant, tout cela est peu comparé à ce qui suivrait plus tard.

Le meurtre de Lana Clarkson

Lana Clarkson était une actrice qui a été retrouvée morte dans le manoir de Spector le 3 février 2003. Bien qu’il ait indiqué qu’il s’agissait d’un événement accidentel, c’est le propre chauffeur du producteur qui a appelé la police, car il a entendu Phil dire que lorsque Il semble qu’il ait tué quelqu’un.

Le 13 avril 2009, il est accusé de meurtre au deuxième degré, et condamné à 19 ans de prison, où il mourra finalement sans avoir obtenu sa liberté.

Phil Spector nous a quittés, son héritage restera intact ainsi que ses nombreux scandales. Peut-être a-t-il suivi exactement ce que signifie l’expression «sexe, drogue et rock and roll», ou peut-être y a-t-il un contexte que nous ne connaîtrons jamais.

Encore une fois, la question se pose: qu’est-ce qui doit passer par la tête d’un enseignant pour atteindre le point d’avoir une vie très sombre?