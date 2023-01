Qui était Okita Souji de l’anime Record of Ragnarok ?

in

Netflix a sorti la deuxième saison de Record of Ragnarok et elle fait déjà partie des séries les plus regardées. C’est le soldat qui a inspiré le personnage du spécialiste de l’épée.

©NetflixRecord of Ragnarok a créé sa deuxième saison sur la plateforme de streaming.

Bien que pendant des années le anime Il s’est avéré être un genre que l’on ne pouvait trouver que sur certains sites spécialisés, en ce moment c’est l’un des contenus les plus populaires sur les plateformes de streaming. Dans NetflixPar exemple, l’une des séries les plus regardées est Enregistrement de Ragnarokla production de science-fiction et de fantasy qui captive les utilisateurs grâce à des personnages comme okita souji.

Le service d’abonnement a présenté le 26 janvier la deuxième saison de l’anime basé sur le manga populaire. Et c’est qu’après avoir vendu plus de 10 millions d’exemplaires du magazine Bande dessinée mensuelle Zenonles fans de cette histoire attendaient son adaptation à l’écran.

+ De quoi parle Record of Ragnarok ?

l’intrigue de Enregistrement de Ragnarok Il se déroule au moment même où les dieux donnent aux humains une dernière chance de faire leurs preuves, avant de les éradiquer à jamais du monde. Ce nouvel épisode présente une fois de plus les 13 combats au corps à corps du monde entier entre ceux qui représentent les dieux et les humains pour parvenir à la survie.

+ Qui était exactement Okita Souji ?

Au fur et à mesure que l’histoire progresse, les abonnés de Netflix ont été particulièrement curieux de savoir okita souji, ce personnage qui se déroule entre les batailles exaltées. Qui était exactement Okita Souji ? Bien qu’il s’agisse d’un rôle aux accents de fiction, en réalité, c’était un soldat qui existait dans la vraie vie et qui a été porté à l’écran à plus d’une occasion.

+ Okita Souji : c’était le personnage de Record of Ragnarok dans la vraie vie

Dans Enregistrement de RagnarokOkita Souji est présenté comme le capitaine de la première division de la police spéciale Shinsengumi. Dans la vraie vie, cela n’a pas été très différent : né en 1842, était le chef d’un groupe militaire japonais qui a résisté à la restauration Meiji. Comme dans la fiction, il a exposé son compétence avec des épées et s’est imposé comme l’un des meilleurs guerriers. Après avoir combattu dans le Guerre de Boshin et dans le Bataille de Toba-FushimIl mourut finalement de tuberculose en 1868.

