Qui était le traqueur nocturne ? La véritable histoire derrière le dernier drame policier d’ITV

Docteur Martin‘s Martin Clunes incarne le DCI Colin Sutton, qui dirige l’opération Minstead – une enquête sur le soi-disant » Night Stalker « , qui s’en est tiré avec des vols, des viols et des meurtres de femmes âgées entre 1992 et 2009.

Le cas du Night Stalker est considéré comme l’un des cas les plus troublants de l’histoire du crime britannique, alors que la police tentait désespérément d’attraper le vicieux Night Stalker, qui fut plus tard nommé Delroy Grant.

Grant a été reconnu responsable de plus d’une centaine d’agressions contre des femmes âgées de 60 à 90 ans – et on pense que ses crimes remontent à plus de 1992.