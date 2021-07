Qui était le premier et vrai Spiderman ?

Cinq mois seulement avant la première du dernier film qui aura Tom Holland dans le cadre de Marvel, Spiderman : pas de chemin à la maison, les comparaisons entre lui et ses prédécesseurs en costume rouge, Tobey Maguire et Andrew Garfield, ont refait surface. C’est que, malgré les différentes périodes dans lesquelles ses films ont été donnés, on se demande encore lequel des trois était le meilleur interprète de Peter Parker.

Tom Holland sera de retour en tant que Spiderman en décembre. Photo : (@tomholland2013)



Concernant les performances de Tom HollandOn pourrait dire qu’il a décidé de donner un air plus jeune et détendu au rôle du super arachnide malgré toutes les tragédies qui ont marqué la vie de Peter. En revanche, Maguire et Garfield ont opté pour une personnalité plus retirée et, bien sûr, subie de ce personnage très important du MCU.

Cependant, même si Holland est l’actuel Spiderman et que seuls Andrew et Tobey sont considérés comme ses ancêtres, la réalité est qu’ils n’étaient pas les premiers. C’est que, bien des années avant que Maguire ne soit considéré comme le premier super-héros en costume rouge, il y avait deux autres acteurs qui se sont mis à la place de ce rôle.

Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield n’étaient pas le premier Spider-Man. Photo : (Merveille)



Le premier acteur à vraiment jouer Spidey est Danny Seagren dans une série intitulée L’incroyable homme-araignée, qui était composé de 14 chapitres. Cependant, il convient de noter que le visage de l’acteur n’a jamais été vu et qu’il a parlé à travers des ballons de texte, tout comme dans les bandes dessinées, à la recherche du public enfant auquel il s’adressait pour pratiquer la lecture.

C’était le premier Spiderman de Danny Seagren. Photo : (Merveille)



Mais, le fait le plus curieux à propos de cette bande est que Morgan Freeman est celui qui a raconté la première aventure de Peter Parker avant de devenir célèbre. Dans les chapitres, le voisin amical s’est consacré à contrecarrer les mauvais actes de criminels insignifiants, quelque chose de très similaire à ce qui se passe dans les films bien connus.

Et, après Seagren, Maguire n’arrive pas, mais Le nom de Nicholas Hammond apparaît. Cet acteur est le Spiderman oublié des années 1970, qui a joué dans trois films : Spiderman, Spider-Man (1977), Spiderman 2 : Spider-Man en action (1978) Oui Spiderman et le défi du dragon (1979).