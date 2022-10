Qui était John List, le vrai tueur derrière John Graff dans « Vigilante »

« Vigilant» est une nouvelle série Netflix qui a tenu le public en haleine constante. L’histoire avec Naomi Watts suit la famille Brannock, qui emménage dans un nouvelle maison dans le new jersey pour être ensuite harcelé par un inconnu.

L’expérience désagréable qui est dépeinte c’est basé sur la vraie viecomme d’autres productions de Ryan Murphy comme « Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer”.

Entre-temps, il existe également d’autres séries du producteur de télévision qui sont de la fiction, mais qui inclure des éléments qui se sont réellement produitsQuoi Delphine Lalaurie de la saison 3 de « histoire d’horreur américaine”qui était basé sur un personnage qui existait à la Nouvelle-Orléans.

L’affaire « Vigilante » est un mélange des deux, puisque raconte l’histoire des Broaddusqui a changé le nom du programme, mais a également Eléments supplémentaires basé sur d’autres événements réels. L’un d’eux est John Graff/William Webster.

Dans l’épisode 3, « Götterdämmerung », Dean Brannock découvre que sa nouvelle maison était la scène d’un massacre familial perpétré par le père, John. Cela obtient votre inspiré des crimes commis par John List.

QUI ÉTAIT JOHN LIST, LE TUEUR QUI A INSPIRÉ JOHN GRAFF DANS « VIGILANTE ?

John Emil List était un assassin américain qui a tué sa femme, sa mère et ses trois enfants chez lui à Westfield, New Jersey. Cela s’est produit le 9 novembre 1971, mais on pense qu’il était si méticuleux dans son plan qu’il personne n’a su ce qui s’était passé jusqu’à un mois plus tard.

Quelque chose qu’il partage avec le personnage fictif de Graff avec List est que ils ont tous deux eu un mariage malheureux avec une femme nommée Helen. De plus, leur fils était un adolescent sportif et leur fille s’appelait Patricia, bien que le troisième enfant ne soit pas mentionné.

DONNÉES PERSONNELLES DE JOHN LIST

Nom complet: Liste de John Emil

Liste de John Emil Date de naissance: 17 septembre 1925

17 septembre 1925 Lieu de naissance: Bay City, Michigan, États-Unis

Bay City, Michigan, États-Unis Date de décès: 21 mars 2008 (à 82 ans)

21 mars 2008 (à 82 ans) lieu du décès : St. Francis Medical Center, Trenton, New Jersey, États-Unis

: St. Francis Medical Center, Trenton, New Jersey, États-Unis Autres noms: Robert Peter Clark

Robert Peter Clark Conjoints : Helen List (1951-1971) et Delores Miller Clark (1985-1989)

COMMENT JOHN LIST A-T-IL VRAIMENT ASSASSINÉ SA FAMILLE ?

Comme à son habitude avec Ryan Murphy, il a veillé à ce que les faits exposés soient très similaires à ce qui s’est réellement passé. je suis d’accord avec toi rapports, John List a tiré sur sa femme et sa mère. Alors, a attendu le retour de l’école de sa fille Patricia (16) et Frederick (13) avant de les tuer.

Dans la série, Graff prend son temps pour manger un sandwich sur place de la maison s’est transformé en homicide. Bien que cela semble morbide, cela ressemble beaucoup à la réalité, car la liste a fait une pause entre les meurtres pour le déjeuner.

Après, assisté au match de football de John (15)le ramena chez lui et le tua.

Les photos de Patricia et John Frederick List, les enfants de John List qui ont été assassinés par leur père (Photo : domaine public)

POURQUOI JOHN LIST A-T-IL ASSASSINÉ SA FAMILLE ?

Au cours de l’interrogatoire, List a assuré qu’il y avait deux raisons principales pour lesquelles il avait décidé d’assassiner sa famille. La première était que J’ai eu beaucoup de problèmes financiers, car il avait du mal à garder un emploi et avait beaucoup de dettes. Pour garder les apparences vidé 200 000 € des comptes bancaires de sa mère et contracta deux hypothèques sur sa maison.

L’autre raison était sa dévotion religieuse, celui qui lui a fait penser que les membres de sa famille s’égaraient. D’après ce qu’il a avoué, il pensait que s’il les tuait, cela garantirait qu’ils entreraient au paradis.

COMMENT JOHN LIST A-T-IL ÉTÉ PRIS ?

List a été un fugitif de la justice pendant près de 18 ans.. Ce qui lui a permis d’échapper si longtemps à la justice, c’est d’assumer une nouvelle identité, se remarier et vivre prudemment.

Cependant, sa façade s’est effondrée lorsque l’histoire de leurs meurtres a été diffusée dans l’émission télévisée « America’s Most Wanted » et a été arrêté en Virginie.

QUELLE A ÉTÉ LA PEINE DE JOHN LIST ?

Après avoir été extradé vers le New Jersey, il a été reconnu coupable de cinq chefs de meurtre au premier degré, pour lequel il a reçu le même nombre de condamnations à perpétuité consécutives. Cette l’a empêché de pouvoir sortir en liberté conditionnelle pendant près de 75 ans.

