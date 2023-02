Qui était Emel Atici, l’actrice qui a perdu la vie dans le tremblement de terre en Turquie

CÉLÉBRITÉS

Emel Atici et sa fille Püryan sont mortes du tremblement de terre de lundi dernier en Turquie et en Syrie. C’était la déclaration officielle du producteur de sa série la plus réussie.

© Tim&BEmel Atici, l’actrice qui a perdu la vie dans le tremblement de terre en Turquie.

Le 6 février, un un tremblement de terre frappe la Turquie et la Syrie, faisant plus de 25 400 morts. Alors que le monde est choqué par la secousse de magnitude 7,8, il a été révélé que parmi les défunts se trouve emel atici, l’actrice turque qui a participé à des succès télévisés. La nouvelle a été confirmée par la société de production derrière des séries locales inoubliables.

Comme annoncé par l’ONU, les basses températures rendent les sauvetages difficiles dans la région, où plus de 5 millions de personnes se sont retrouvées sans abri à cause du tremblement de terre. Au fur et à mesure que les campagnes d’évacuation progressent, il a été signalé que la personnalité de la télévision turque, ainsi que sa fille, avaient perdu la vie au milieu des décombres.

+ Qui était Emel Atici, l’actrice turque décédée lors du tremblement de terre

Emel Atici était principalement connue pour son travail sur Bir Zamanlar Çukurova. La série turque, traduite par Je m’appelle Zuleyha en anglais, diffusé entre 2018 et 2022, étant un classique de la télévision locale. Cependant, ce n’était pas son seul projet lié au jeu d’acteur et ces dernières années, il a montré sa passion pour la scène.

L’actrice turque a étudié à la Faculté de théâtre de l’Université Cukurova, situé dans la ville d’Adana. Depuis, il s’est installé dans la région et a commencé à travailler sur la scène du Théâtre d’État d’Adana. Il se serait trouvé dans la région au moment du tremblement de terre qui a frappé la Turquie lundi dernier.

+ La déclaration qui a confirmé la mort d’Emel Atici

tim&ble producteur à l’origine du succès Bir Zamanlar Çukurova, a publié une déclaration sur son profil Twitter officiel. « Nous exprimons nos condoléances à la famille et aux proches d’Emel Atici, la précieuse actrice de notre série, et sa fille bien-aimée Püryan Aticiils ont écrit. Et ils ont ajouté :Nous sommes profondément attristés par la catastrophe du tremblement de terre dans notre pays et tous nos citoyens qui ont perdu la vie.”.

