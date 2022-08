Qui était Anne Heche, l’actrice est décédée après un grave accident de voiture

Hollywood

L’actrice Anne Heche est décédée à l’âge de 53 ans après une collision mortelle survenue à Mar Vista, Los Angeles, il y a une semaine.

© GettyL’actrice a 53 ans.

Ce vendredi a confirmé la décès d’Anne Heche à l’âge de 53 ans après avoir été hospitalisé pendant une semaine dans un état critique. Il y a sept jours, l’actrice Anne Hèche Il avait subi un accident mortel qui a laissé sa vie en suspens. l’étoile de Hollywood Elle conduisait sa Mini Cooper bleue lorsqu’elle a percuté le devant d’une maison et s’est retrouvée enfermée dans la voiture qui a pris feu. Plusieurs équipes de pompiers ont dû intervenir pour contenir l’incendie, qui a mis plus d’une heure à s’éteindre et a laissé l’actrice cinéma avec de graves conséquences.

Anne Hèche a eu son heure de gloire dans les années 90, où il a dû faire partie de films comme Donnie Brasco près de Johnny Depp Oui six jours, sept nuits avec Harrison Ford. Mais si vous devez parler d’une étape qui a marqué sa vie à jamais, vous devez mentionner à la fois le film volcan quant à son lien avec Ellen Degeneresavec qui il a été en couple pendant trois ans, bien avant la héberger savoir qui est sa femme actuelle, Portia de Rossi.

Après s’être rencontré lors d’une fête Salon de la vanité, Fini était en couple avec DeGeneres entre 1997 et 2000, période au cours de laquelle ils ont été fréquemment vus lors d’événements publics de grande envergure qui ont bouleversé certains dirigeants de l’industrie. Sans aller plus loin, les responsables de volcan Ils l’ont averti de ne pas prendre DeGeneres à la soirée d’avant-première du film parce qu’ils le prendraient en photo et que cela ruinerait sa carrière. Malgré que Ellen Il lui a dit qu’il n’était pas nécessaire qu’il l’accompagne, il a quand même choisi de l’emmener.

«Notre temps ensemble a été une belle partie de ma vie. Je n’aurais rien accompli si je n’étais pas tombé amoureux d’elle. »compté Fini dans sa participation à Danser avec les étoiles depuis quelques années. Après leur séparation, il a mis du temps à rencontrer le caméraman Coleman Laffoon avec qui il a eu un fils et s’est séparé en mauvais termes, et avait aussi un lien avec l’acteur James Tupper avec qui il a eu un autre enfant.

A 53 ans, ses oeuvres les plus récentes la montrent dans des séries telles que Chicago PD, où il avait des rôles récurrents. Il y a deux décennies, en 2001, il publiait une publication importante : une autobiographie dans laquelle il racontait au monde les problèmes de santé mentale auxquels il était confronté au quotidien, qu’il intitulait appelez-moi fou (appelez-moi fou), qui peut être acheté à la fois en format physique et à lire à travers un Allumer.

+La déclaration déchirante de la famille

Il y a quelques heures à peine, la famille avait publié une triste déclaration dans laquelle elle précisait que la santé de l’actrice était critique et que « il n’y avait pas d’espoir » de quoi Anne survivrait. « Malheureusement, Anne a souffert d’encéphalopathie anoxique sévère et reste dans un coma critique. On ne s’attend pas à ce qu’il survive. Son choix a toujours été de faire don de ses organes et elle est maintenue sous assistance respiratoire pour déterminer si l’un d’entre eux est viable. », ont-ils révélé. Bien que des tests restent à effectuer, les premiers rapports ont montré qu’ils avaient trouvé des stupéfiants dans son sang. Après l’accident, le corps de l’actrice a été gravement brûlé et ils ont dû effectuer des interventions chirurgicales, ainsi que ses poumons, elle a donc été connectée à un respirateur artificiel pour la maintenir en vie.

