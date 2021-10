Qui est Zuria Vega de La Venganza de las Juanas, la série qui détrône The Squid Game sur Netflix

Le jeu du calmar a su se consacrer comme la série la plus regardée de Netflix au niveau mondial. Cependant, une fiction récemment sortie commence à prendre sa place dans de nombreux pays du monde : La revanche des Juanas. Produite par Lemon Studios, cette première saison fonctionne comme une adaptation de Las Juanas, le feuilleton colombien écrit par Bernardo Romero Pereiro. Et probablement l’une des clés de son succès tient à son casting.

Zuria Vega, Renata Notni, Oka Giner, Juanita Arias et Sofia Engberg Ils donnent vie à cinq femmes portant la même tache de naissance qui ont entrepris de démêler la vérité sur leur passé et de découvrir une toile tragique de mensonges tissée par un personnage puissant. Le premier d’entre eux était l’une des figures qui a convoqué les abonnés de la plateforme de streaming pour profiter de ces 18 épisodes. Mais… qui est-elle vraiment ?

Né à Mexico il y a 32 ans, l’actrice est devenue célèbre en premier lieu grâce à sa famille : son père est Gonzalo vega, sa mère est Léonora sisto et ses frères sont Marimar et Gonzalo Vega. Au pays des artistes, ses débuts sont privilégiés puisqu’il peut s’investir dans des productions en tant que figurants ou avec de petites participations. Mais dans son adolescence, grâce à son talent et ses efforts, il a obtenu une place parmi les célébrités mexicaines.

Au la télé, s’est notamment démarqué et de la 2007 à ce jour, il n’y a pas une seule année où il n’a pas réalisé de projet télévisé. Parmi eux, se démarque SOS : Sexe et autres secrets, Âme de fer, Mer d’amour, Femmes tueuses, Un refuge pour l’amour, Comme les pauvres sont si riches et mon mari a une famille. Pour chacun des spectacles, il a reçu un grand nombre de nominations et distinctions, dont il cumule un prix TVyNovela, un prix People en Español, un prix Bravo, un Silver Goddess et un Journalists Association Award, le tout au titre de révélation.

En revanche, elle a su montrer qu’elle est une actrice tout-terrain : en cinéma se démarque par ses rôles dans Sans elle et En bien et en mal, tandis qu’au théâtre, il a joué dans des œuvres telles que Sans cure, Lit pour deux, Les bonobos et Féroce. Cependant, Zuria Vega sait très bien changer sa puce et se mettre automatiquement dans un autre rôle. Cela a été démontré sur la peau de Joan Manny au La revanche des Juanas et il continuera sûrement à le faire ci-dessous.

