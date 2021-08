Qui est Zion Moreno, l’actrice qui succède à Gossip Girl ?

Depuis son arrivée sur Netflix l’année dernière, Contrôle Z a reçu de nombreux commentaires sur les similitudes avec la version originale de Une fille bavarde– Un élève tourmente les garçons les plus populaires de l’école en révélant tous leurs secrets. Cependant, avec la première du redémarrage de Gossip sur HBO, les coïncidences sont réapparues.







C’est parce que, dans la deuxième saison de Contrôle Z, qui a fait sa première sur la plate-forme il y a à peine 24 heures, l’une des actrices principales est portée disparue. Il s’agit de Zion Moreno, qui dans la première saison de fiction mexicaine a joué Isabella, mais maintenant, dans le nouvel opus, il n’est pas présent car il fait partie du casting du redémarrage de Une fille bavarde.







Née à El Paso, Texas en 1992 et d’origine mexicaine, Zion Moreno est actuellement l’une des actrices les plus acclamées de la nouvelle génération. A seulement 27 ans, l’interprète ne cesse de récolter les fruits d’une carrière qui a commencé comme mannequin et est aujourd’hui devenue l’une des it girl du moment de par sa personnalité, les projets auxquels elle a participé et étant l’une des membres les plus importants du mouvement LGBTQ+.

À une époque où il semble difficile de se connecter et où les temps sont incertains, l’actrice a réussi à générer des liens forts avec son public, notamment en faisant preuve de courage en évoquant sa fierté d’être une femme transgenre. « Je suis très enthousiasmé par la visibilité dans les séries et les films d’hommes et de femmes transgenres. Je pense que nous avons encore beaucoup de travail à faire pour représenter ces histoires.», a déclaré l’artiste à Vogue Mexico.

Zion Moreno dans son rôle de Luna dans Gossip Girl. Photo : (@zion.moreno)



Néanmoins, il convient de noter que plus d’une fois, l’interprète de Luna dans Une fille bavarde Elle a assuré qu’elle ne voulait pas être une femme trans pour la définir complètement. En fait, dans son compte Instagram officiel, elle a demandé de cesser de l’appeler « l’actrice trans » pour sa participation aux deux. Contrôle Z comme dans la nouvelle fiction HBO Max.

La carrière de Zion se dirige vers le sommet et c’est précisément le strip de Netflix qui l’a lancée vers une renommée internationale. Cependant, il convient de noter que ses premiers pas en tant qu’acteur ont été faits avec le film K-12 où les expériences des adolescents et différents problèmes sociaux tels que le machisme sont dépeints.

Mais, au-delà de sa carrière d’acteur, Moreno est l’un des plus beaux visages de l’industrie mexicaine et même a été comparé, dans les dernières heures, à Eiza González. Ses triomphes sur les deux plateformes la positionnent désormais comme l’une des actrices les plus aimées et respectées.