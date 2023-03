Qui est Zeb Orrelios, le personnage de « Star Wars Rebels » qui est apparu dans « The Mandalorian » Saison 3

« Les Mandaloriens » continue de présenter d’importants personnages des projets précédents Comme les séries animées ou les films. Dans l’épisode 5 de la saison 3, il a montré pendant quelques secondes Zeb Orrelios, un rebelle bien-aimé de la série animée « Les rebelles de Star Wars »que nous avons pu voir en live-action pour la première fois.

Le mercredi 29 mars, le « Chapitre 21 : Le pirate » (« Chapitre 21 : Le pirate » en anglais) sur Disney+qui tournait autour d’une attaque par le Gorian Shard sur Navarro, où les Mandaloriens vivaient auparavant cachés.

Ne voyant pas d’autre alternative, Greef Karga décide de demander de l’aide à la Nouvelle République., malgré sa volonté de rester une planète indépendante. Le capitaine Teva est celui qui reçoit sa transmission et il s’avère qu’il se trouvait dans une base de la flotte de défense. À ce moment, Zeb Orrelios apparaît, l’avertissant qu’il n’arrivera jamais à temps s’il doit demander la permission à la Nouvelle République.

QUI EST ZEB ORRELIOS ?

Zeb, dont le nom complet est Garazeb Orreliosest un rebelle de l’épice lasat qui a formé partie du Wraith dans la série animée « Star Wars Rebels », où ils ont montré les différentes sources de résistance contre l’Empire Galactique.

Avant de rejoindre l’équipage du Ghost, il était capitaine de la haute garde d’honneur de Lasan et utilisait le bo-fusil comme arme. Cependant, leur planète fut dévastée par l’Empire et C’est pourquoi je les ai tant détestés. De plus, son espèce était presque éteinte.

DONNÉES DE ZEB ORRELIOS

Nom complet: Garazeb Orrelios

Garazeb Orrelios Surnom: Zéb

Zéb Espèces: dernièrement

dernièrement Genre: Homme

Homme Hauteur: 2,1 mètres

2,1 mètres Adhésion: Haute garde d’honneur de Lasan, spectres et flotte de défense de la Nouvelle République

Dans « Star Wars Rebels », les Spectres étaient Hera Syndulla, Kanan Jarrus, Ezra Bridger, Sabine Wren et Zeb Orrelios (Photos : Lucasfilms Animation)

QUE RÉVÈLE L’APPARITION DE ZEB ORRELIOS DANS « LE MANDALORIEN » ?

La dernière fois que nous avons vu Zeb dans « Rebels », c’est qu’il dirigeait Alexsandr Kallus, qui avait auparavant participé à l’attaque de l’Empire contre Lasan, à Lira San, une planète secrète où les survivants de Lasat se sont réfugiés. De cette façon, il lui a montré qu’il n’avait pas détruit l’espèce, qui a trouvé un nouvel endroit pour prospérer et être protégé.

Cependant, son apparition dans « The Mandalorian » révèle qu’il a décidé de ne pas rester avec son peuple, mais poursuivre leur combat pour protéger la République des forces du mal comme les restes de l’Empire.

Au chapitre 21, réalisé par Peter Ramsey, il apparaît avec une combinaison de pilote de la Nouvelle République, car il porte le symbole de la résistance. Ceci signifie que fait partie de la flotte de défense de la Nouvelle République avec le capitaine Teva, bien que leur rang n’ait pas été révélé. Compte tenu de sa participation active et importante lors de la rébellion, il est probable qu’il s’agisse d’un haut commandement.

COMMENT VOIR « LE MANDALORIEN » ?

« The Mandalorian » est disponible dans le catalogue Disney Plus, où vous pourrez profiter des premières hebdomadaires de la saison 3, mais aussi des livraisons précédentes. Par conséquent, ils n’ont besoin que d’un abonnement à la plateforme de streaming.