Qui est Yetus Prime de « Exatlón México »

La sixième génération de « Exatlón México » Il en est déjà à sa troisième semaine et la compétition est plus rude que jamais. L’équipe Contender a déjà perdu un de ses membres, un remplaçant vient donc d’arriver à émission de télévision aztèque. C’est le populairement connu sous le nom de Yetus Prime et nous vous disons ici ce que nous savons de lui.

l’athlète qui rejoint l’équipe bleuepour lequel il doit travailler aux côtés d’Emmanuel Chiang, Fiona Bernal, Liliana Hernández, Pato González, Lizli Patiño, Andrea Medina, Verónica Aldrete, Fogel Farid Negrete et Andrés Fierro.

Il est à noter que Manuel Paniagua a été le premier éliminé de la compétition et est la raison de l’entrée d’un nouveau concurrent.

QUI EST YETUS PRIME ?

Arturo González, mieux connu sous le nom de Yetus Primeest un athlète débutant et un influenceur des médias sociauxen particulier Instagram, TikTok et YouTube.

Il a 23 ans et a étudié l’administration pendant un certain temps, mais ne l’a pas terminé. En plus c’est cousin de Pato Gonzalezmembre de l’équipe bleue de cette sixième saison.

C’est très ami d’Aldo Tamez de Nigrisun autre participant du programme « Exatlón », mais de l’édition américaine.

DONNÉES PERSONNELLES YETUS PRIME

Nom complet: Arthur González

Arthur González Surnom: Yetus Premier

Yetus Premier Date d’anniversaire: 1er janvier

1er janvier Âge: 23 ans

23 ans Lieu de naissance: Torreon, Coahuila de Saragosse, Mexique

Torreon, Coahuila de Saragosse, Mexique Équipe: Contendants (couleur bleue)

Contendants (couleur bleue) Instagram : @yetus_prime

@yetus_prime TIC Tac: @yetusprime777

@yetusprime777 Youtube: Yetus Premier

Arturo González participant à « Exatlón México 2022 » (Photo: TV Azteca)

LA CHAÎNE YOUTUBE YETUS PRIME

Arturo Gonzalez a un Chaîne YouTube avec 3200 abonnés jusqu’au moment. Cependant, est inactif depuis longtempscar la plupart des vidéos datent d’il y a trois ans.

La majeure partie de son contenu consiste en ses routines d’exercices dans le gymnase et quelques histoires personnelles. D’après ce qu’il a lui-même dit, vécu au Canada pendant une courte période et avait aussi problèmes de drogue.

YETUS PRIME NE CROIT PAS À LA PANDÉMIE DE COVID-19

En 2020, Arturo González est devenu une tendance dans tout le Mexique et pas exactement pour les bonnes raisons. Il a ete decouvert briser la quarantaine et il s’est défendu en assurant que «le coronavirus ne vit que dans la tête”.

LA SORTIE DE YETUS PRIME DE « EXATLON MEXICO »

Bien que « Exatlón México » ait été créé récemment, nous savons déjà que Yetus Prime a été blessé quelque temps après son arrivée dans l’émission qui est enregistrée en République dominicaine. À cause de cela, a dû quitter la compétition.