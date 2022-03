Qui est Walker Scobell ? : Le garçon de The Adam Project qui a attiré tous les regards sur Netflix

Netflix

Le récent succès de la plateforme a un membre qui a révolutionné le cinéma et on le verra sûrement dans des productions plus importantes.

Le projet Adam est le lancement le plus important du service de streaming Netflix cette semaine et, comme prévu, il peut déjà être considéré comme un succès retentissant, se positionnant comme le film le plus regardé au monde. Dans celui-ci, on nous a présenté Walker Scobellle garçon qui joue un jeune Adam, et certains prédisent qu’il pourrait être une star à l’avenir. Le rencontrer!

Ce film réalisé par Shawn Levy a commencé à être pensé en 2012 lorsque le scénariste TS Nowlin a écrit le scénario annoncé comme Notre nom est Adamavec Paramount Pictures comme principal candidat pour se charger de son développement, mais finalement la plateforme a repris le film en 2020. C’est en juillet de cette année-là que Scobell a été choisi pour être la jeune version du personnage de Ryan Reynolds qui remonte le temps pour renouer avec lui-même pour une raison particulière.

+Qui est Walker Scobell ?

Ce garçon de 13 ans est né le 6 janvier 2009 à Los Angeles, aux États-Unis, du mariage entre Heather Melissa et Peter W. Scobell, avec qui il réside actuellement dans le Colorado, ainsi qu’une sœur aînée. Bien que les détails de sa famille soient encore inconnus, il a été révélé qu’il venait d’une famille liée à l’armée et fréquentait le Fairview Middle School en tant que 7e année.

D’après sa biographie sur le site IMDb, écrite par son père, a appris à aimer jouer dans la classe d’art dramatique de l’école primaire grâce à une grande expérience qu’il a eue dans une pièce de théâtre à laquelle il a participé, mais il a pris sa décision une fois qu’il a voyagé en Californie et a commencé à travailler à partir de là. C’est un jeune homme qui fait rire et qui a développé une grande imagination, comme se présenter à un voyage scolaire déguisé en Spider-Man, car il est un grand fan de films de super-héros, étant Dead Pool et Avengers : Fin de partie vos titres préférés.

Le projet Adam C’est son premier rôle d’acteur et il ne fait aucun doute qu’il continuera à avoir un impact à l’avenir, puisqu’il travaille actuellement sur sa prochaine étape : Quartier général secret, avec Owen Wilson, Michael Peña et Jesse Williams. Enfin, sa biographie indique clairement qu’en plus d’agir, il trouve une passion pour les sports extrêmes, tels que le snowboard, le skateboard et le parkour, nous pourrions donc le voir pratiquer ces disciplines à l’écran à un moment donné.

