Qui est Vinnie Hacker ? Bio, signe du zodiaque et histoire des rencontres de TikTok Star

Vinnie Hacker, une star de TikTok de 18 ans est devenue virale pour sa mâchoire acérée et ses jolis yeux. Il y a certainement des choses pires pour lesquelles devenir viral.

Hacker compte actuellement 8,5 millions de followers sur TikTok.

Après avoir remporté un match de boxe contre YouTuber Deji le week-end dernier lors de la bataille des plateformes YouTubers contre TikTokers, Hacker a été partout sur la page For You de beaucoup de gens sur TikTok.

Qui est Vinnie Hacker ?

Voici ce que vous devez savoir sur Vinnie Hacker, y compris la question très importante : a-t-il une petite amie ?

Hacker est né à Seattle et est un Cancer.

Avant de devenir un TikToker, Hacker, dont le nom complet est Vincent Hacker, a monté des courts métrages et rassemblé des moments forts du sport pour YouTube et Instagram. Il a également joué au baseball pendant ses années de lycée.

Hacker a grandi dans la religion catholique, mais n’a pas beaucoup parlé de son éducation religieuse ou de ses croyances en ligne.

Il réside actuellement à North Hollywood, en Californie, comme on peut le voir dans sa vidéo YouTube intitulée « A Day in NOHO ».

La chaîne YouTube de Hacker présente ses amis et les manigances qu’ils font pendant la journée.

Jusqu’à récemment, il faisait également partie de Sway Gaming, un spin-off de TikTok Sway House.

Il a annoncé qu’il quitterait la maison de contenu en janvier 2021, bien que dans les commentaires, il était sûr de dire aux fans: « Je serai toujours avec eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ne vous inquiétez pas. »

Son anniversaire est le 14 juillet 2002, faisant du membre de la génération Z un signe Cancer Sun.

Hacker est également un skateur passionné avec une forte dépendance au tatouage.

Hacker a toute une collection de tatouages, y compris, au dernier contrôle, une araignée sur sa poitrine, » Vinne_Is_Hot » sur le haut du dos juste au-dessus d’un tatouage dans le dos de ce qui semble être un ange, une pelle noire sur son bas-ventre et beaucoup de des serpents, des squelettes et de l’encre angélique sur ses bras, ses poignets et ses mains.

Lors d’un live sur Instagram en octobre 2020, Hacker a déclaré qu’il voulait que son bras droit soit « un peu comme un bras effrayant » et que son bras gauche soit « comme un bras cool, comme un bras céleste, comme des anges et tout ça ».

À l’époque, il a également déclaré: « Je veux me faire tatouer les mains, mais ma mère … elle dit non, vous devez trouver un emploi stable. Blah blah blah. »

Mais en mars 2021, il a partagé une publication Instagram montrant une main qui comporte désormais plusieurs tatouages, il semble donc que la stabilité de l’emploi ne soit plus une préoccupation pour Hacker.

Qui est la petite amie de Vinnie Hacker ?

Hacker n’a actuellement pas de petite amie (à notre connaissance), bien qu’il ait au moins une ex-petite amie.

En novembre 2020, la rumeur disait que Hacker sortait avec une autre star de TikTok, Faith Ordway.

Cependant, après que Hacker et Ordway ont publié un TikTok sur la page de Hacker, Ordway a été inondée de commentaires haineux sur sa page, principalement de la part des fans de Hacker.

En réponse, Ordway a tweeté : « J’en ai fini avec toute la haine et les gens qui essaient de salir mon nom. »

Dans un tweet désormais indisponible, Ordway est même allée jusqu’à dire qu’elle quitterait TikTok à cause de la haine qu’elle recevait parce qu’elle se souciait plus de l’image de Hacker que de la sienne.

Après de nombreux commentaires accusant Ordway de racisme, soulignant d’anciens tweets racistes et TikToks, Ordway a publié des excuses maintenant supprimées sur Twitter, « Je m’excuserai quand même. Je suis profondément désolé si j’ai offensé quelqu’un, prenez les excuses ou ne le faites pas. . »

Hacker a démenti les rumeurs selon lesquelles il sortirait avec Nailea Devora.

En décembre 2020, Hacker a publié un TikTok mettant en vedette Nailea Devora, un autre YouTuber, TikToker et les fans d’influence Instagram pensaient qu’il pourrait être sa prochaine petite amie.

Dans la vidéo, Hacker était sur le siège avant d’une voiture en train de chanter « Dead to Me » de Kali Uchis, tandis que Devora est assise sur le siège arrière, synchronisant également la chanson.

De nombreux fans ont commenté que le chanteur à l’arrière pourrait être une nouvelle petite amie, bien qu’un fan ait noté : « Il a le droit d’avoir des amis. Ce n’est pas parce qu’il est votre petit-ami imaginaire qu’il doit arrêter d’avoir une vie sociale. »

Un autre commentateur a ajouté: « Toutes les femmes Vinnie ne sortent pas avec lui. »

Lorsqu’on lui a demandé directement si les deux sortaient ensemble en avril, Vinnie a répondu : « Non, non, non. C’est juste une très bonne amie. »

Depuis décembre, la seule femme présente dans ses vidéos est sa mère, Maria Hacker.

Dans l’une de ces vidéos, Hacker demande à sa mère, Maria Hacker, ce qu’elle pense de ses tatouages, qu’elle désigne par son cou et lui donne un de ceux que je vais-t’égorger-si-tu-en-as-en-un-autre. -un mouvement.

Inutile de dire qu’elle n’est probablement pas une grande fan des choix de TikToker.

Maria travaille comme répartiteur 911 et son père est électricien. Il a un frère, un frère nommé Reggie, dont TikTok compte un nombre impressionnant de 101,3 000 abonnés.

Alors, Vinnie est-il célibataire ?

Probablement, bien que ce ne soit pas clair sur la base du fait que Hacker est attaqué dans les commentaires chaque fois qu’il publie avec une fille.

Alors tirez votre coup, mesdames. Il n’y a d’autre instant que le présent.

Kat Mackay est une écrivaine qui couvre le divertissement et les bonnes nouvelles.