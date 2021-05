Qui est Vanessa Guillen? Détails sur le soldat assassiné de Fort Hood

Vanessa Guillen était un soldat américain de Fort Hood Texas qui a disparu en avril 2020. Soixante-neuf jours plus tard, ses restes ont été retrouvés dans une tombe peu profonde près de la rivière Leon à Belton, au Texas.

Cette semaine, plus d’un an après sa disparition, une enquête de l’armée confirme que Guillen a été victime de harcèlement sexuel par un officier supérieur – et que l’armée n’a pas pris de mesures contre lui.

Le rapport de 264 pages disait: « Ce superviseur a créé un environnement intimidant et hostile. Le leadership de l’unité a été informé du harcèlement ainsi que le leadership contre-productif du superviseur et n’a pas pris les mesures appropriées. »

Selon le site, « Find Vanessa Guillen » Vanessa avait révélé à sa mère qu’elle avait des problèmes à Fort Hood. Le site Web a affirmé que Guillen ne révélerait pas l’identité du sergent, et que Guillen a dit: «Ma mère m’a dit qu’elle le rapporterait pour moi, mais je lui ai dit que je connaissais d’autres femmes soldats qui avaient signalé du harcèlement sexuel et que l’armée américaine ne les a pas crus.

L’avocate de la famille, Natalie Khawam a déclaré à l’époque: « Les faits ne sont pas bons. Je ne les aime pas. Il y a eu quelques incidents où elle avait dit à ses collègues, à ses amis, à sa famille qu’elle avait été harcelée sexuellement, mais elle était peur de le signaler.

Selon le rapport, l’officier qui a harcelé Guillen est un supérieur différent de la CPS. Aaron Robinson, le principal suspect du meurtre de Guillen, décédé par suicide en 2020 le jour où sa dépouille a été retrouvée.

À propos du nouveau rapport, Khawam a déclaré à People: «Nous avons été surpris non pas parce qu’ils ont finalement admis la vérité, mais parce qu’il leur a fallu si longtemps pour admettre la vérité – plus d’un an après sa disparition et son assassinat. leur disant tout le temps où elle a été harcelée sexuellement et ils l’ont finalement admis. «

Qui est Vanessa Guillen?

Vanessa Guillen a été vue pour la dernière fois le 22 avril 2020 à Fort Hood au Texas. Elle était une soldate privée de première classe âgée de 20 ans, qui a toujours voulu rejoindre l’armée et servir son pays.

Le dernier endroit où Guillen a été repéré était à Killeen, au Texas, dans le parking de la base militaire de Fort Hood. Son téléphone portable est le seul objet personnel qui manque encore.

Selon Army Times, Vanessa a été tuée dans l’armurerie par un autre soldat, Aaron David Robinson.

Robinson a utilisé un marteau pour la tuer. Il a ensuite contacté sa petite amie, une civile mariée, pour l’aider à se débarrasser du corps de Guillen.

Lorsqu’on a découvert que Vanessa Guillen avait disparu, sa clé de la caserne, son portefeuille et sa carte d’identité ont été retrouvés plus tard dans l’armurerie où elle travaillait avant sa disparition.

La seule chose qui manque est son téléphone portable. Elle a été vue pour la dernière fois dans une chemise noire et un pantalon d’entraînement violet. Une enquête complète a débuté après que des plaintes ont été déposées par la famille.

Après deux mois où personne n’a vu Guillen et sa famille implorant les médias et l’armée de faire quelque chose pour la localiser, les responsables de l’armée ont publié une déclaration publique affirmant qu’ils étaient déterminés à la retrouver.

Que savons-nous de la recherche de Vanessa Guillen, le soldat disparu de Fort Hood?

Le dimanche 21 juin 2020, le commandant adjoint de Fort Hood, le général de division Scott Efflandt, a publié une vidéo sur Facebook exhortant le public à fournir toute information utile ou indice qui l’aidera à préciser où elle se trouve.

Efflandt a déclaré: «Nous voulons ramener Vanessa à la maison aussi efficacement et rapidement que possible.

Nous devons ramener Vanessa dans sa famille de l’armée et la ramener dans sa famille, et nous n’arrêterons pas cet effort tant que nous n’aurons pas réussi.

Il existe d’innombrables théories du complot sur ce qui est arrivé à Vanessa Guillen.

Certains pensent que l’armée a dissimulé sa disparition et ne voulait pas qu’elle soit retrouvée.

Quelques théories relient la disparition de Vanessa Guillen au soldat Gregory Wedel-Morales. Wedel-Morales, un autre soldat de Fort Hood qui a disparu en août 2019 et dont les restes ont été récemment découverts.

Selon un communiqué publié par le United States Army Criminal Investigation Command, << À ce stade, les enquêteurs ne disposent d'aucune information crédible ni ne rapportent que Vanessa Guillen a été agressée sexuellement ou que cette affaire est en quelque sorte liée à l'enquête sur la disparition de PV2 Gregory Wedel-Morales, qui a été vu pour la dernière fois dans la nuit du 2 au 19 août 2019 alors qu'il conduisait sa voiture à Killeen, au Texas. Ces deux allégations ont été largement diffusées via les médias et sur les réseaux sociaux. "

Salma Hayek et d’autres célébrités ont demandé à leurs fans d’aider à retrouver Vanessa Guillen.

L’actrice Salma Hayek a promis de publier des articles sur Guillen sur Instagram tous les jours jusqu’à ce qu’elle soit retrouvée.

La disparition de Guillen a attiré l’attention de nombreuses célébrités et militants qui ne veulent pas que cette affaire concernant une femme de couleur continue de passer inaperçue et tacite.

En outre, le rappeur de Houston, Baby Bash, a fait un don de 5 000 dollars au fonds de récompense.

Des restes recouverts de béton ont été trouvés et confirmés comme étant Vanessa.

Selon Tim Miller, fondateur de Texas EquuSearch, les autorités ont reçu un conseil pour rechercher Guillen près de Leon River dans le comté de Bell le lundi 22 juin 2020.

Les restes ont été découverts le mardi 30 juillet 2020 près de la rivière Leon dans le comté rural de Bell.

De toute évidence, les restes étaient destinés à être fortement cachés et n’ont été découverts que lorsqu’un homme qui travaillait dans les environs a inhalé une odeur terrible.

Mercredi, une photo du site a été montrée pour la première fois parce que Miller a déclaré que les enquêteurs avaient trouvé le couvercle d’une valise de stockage Pelican, ce qui les a incités à accorder plus d’attention à la zone.

Un témoin a également affirmé avoir vu l’affaire chargée dans une voiture vers 20h30, à peu près au moment où Guillen a été porté disparu pour la première fois en avril.

Fait intéressant, les restes ont été découverts à peu près au moment où l’armée a déclaré avoir promu Guillen au rang de spécialiste, même si elle était portée disparue.

Un suspect a été confronté et est décédé plus tard par suicide.

Les enquêteurs de l’armée ont appris la CPS. Aaron Robinson a été la dernière personne à voir Guillen en vie. Robinson avait dit aux enquêteurs qu’il avait été avec sa petite amie, Cecily Aguilar, toute la nuit, mais une recherche dans les enregistrements téléphoniques de Robinson a vu plusieurs appels au numéro d’Aguilar.

Après avoir été interrogé, Aguilar a avoué avoir aidé Robinson à se débarrasser du corps de Guillen. Robinson lui a dit qu’il avait matraqué Guillen à mort avec un marteau.

Le jour où les restes de Guillen ont été retrouvés, Robinson a fui Ft. Capuche. À l’approche de la police, il s’est suicidé.

La police de Killeen a déclaré dans un communiqué que, « alors que les agents tentaient d’entrer en contact avec le suspect, le suspect a montré une arme et l’a déchargée contre lui-même. Le suspect a succombé à une blessure par balle auto-infligée. »

La famille de Vanessa Guillen a tenu une conférence de presse mercredi et la sœur de Guillen, Mayra, a affirmé avoir rencontré ce suspect qui s’est suicidé.

Parlant du suspect décédé lié à l’affaire Vanessa Guillen, Mayra a déclaré:

«Quand je suis allé pour la première fois dans cette base, ce sujet, je l’ai rencontré, ne sachant pas qu’il avait quelque chose à voir avec ça. J’ai senti que quelque chose me disait qu’il avait fait quelque chose, et je n’avais pas tort apparemment, et apparemment maintenant , il se tue. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais celui qui est responsable doit payer, et nous exigeons une enquête du Congrès. «

