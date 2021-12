Qui est Valentina Orellana-Peralta ? Un jeune de 14 ans tué par la police lors d’une fusillade à Burlington

Un adolescent de 14 ans a été tué lors d’une fusillade policière dans un magasin de Burlington à Hollywood le 23 décembre 2021. La victime, identifiée comme étant Valentina Orellana-Peralta, avait acheté des robes avec sa mère à l’époque.

La police se trouvait dans le magasin pour confronter Daniel Elena Lopez, qui aurait agressé une femme. Pendant le conflit, les officiers ont ouvert le feu et tiré trois balles.

Malheureusement, une balle perdue a pénétré le mur derrière Lopez et a touché Orellana-Peralta alors qu’elle se trouvait dans les vestiaires. Un incendie du LAPD aurait tué à la fois Lopez et Orellana-Peralta.

Qui était Valentina Orellana-Peralta ?

Orellana-Peralta était une adolescente de 14 ans qui achetait une robe. Au moment de la fusillade, elle se trouvait dans le vestiaire avec sa mère lorsque la balle l’a touchée, l’aurait touchée à la poitrine.

Lors d’une conférence de presse à l’extérieur du siège du LAPD 5 jours après la fusillade, la mère d’Orellana-Peralta a rappelé les derniers moments tragiques de sa fille.

« Nous avons entendu des cris », a déclaré Peralta à propos des quelques minutes avant la fusillade, expliquant qu’elle et sa fille se cachaient dans le vestiaire alors que le chaos se déroulait dans le magasin.

Peralta a déclaré qu’elle ne savait pas ce qui se passait lorsque sa fille a été touchée par une balle perdue et a commencé à avoir des convulsions.

« Je ne savais pas qu’elle avait reçu une balle. Son corps est devenu mou. J’ai essayé de la réveiller en la secouant, mais elle ne s’est pas réveillée », a déclaré Peralta dans une déclaration lue par son avocat. « Elle est morte dans mes bras. Je ne pouvais rien faire.

Bien qu’il ait crié à l’aide dans le vestiaire, Peralta a expliqué qu’il s’était écoulé un certain temps avant que les secours n’arrivent.

« La police n’est pas venue pour m’aider ou aider ma fille, mais j’ai continué à crier », a-t-elle déclaré. « Quand la police est finalement arrivée, ils m’ont fait sortir du vestiaire et y ont laissé ma fille allongée. Je voulais qu’ils l’aident, mais ils l’ont juste laissée allongée seule.

Le chef de la police de Los Angeles, Michel Moore, a déclaré : « Cet incident chaotique entraînant la mort d’un enfant innocent est tragique et dévastateur pour toutes les personnes impliquées. Je suis profondément désolé pour la perte de la vie de cette jeune fille et je sais qu’il n’y a pas de mots qui peuvent soulager la douleur inimaginable pour la famille.

« Il n’y a pas un officier de police en Amérique qui voudrait que ce type de circonstances se produise », a ajouté Moore.

Moore a également ordonné la publication de vidéos de caméras corporelles de la police, d’appels au 911 et de séquences de sécurité.

La police répondait à un appel d’agression.

Ils ont atteint le magasin et ont commencé à chercher Lopez, qui se serait caché à l'intérieur.

L’officier du LAPD, Stacy Spell, a déclaré: « Alors que les officiers répondaient, ils sont arrivés à cet endroit et ont commencé une recherche, à la recherche d’un suspect. Tout en effectuant cette recherche pour un suspect, les officiers ont rencontré un individu qui était en train d’en agresser un autre. «

Lopez aurait également agressé une femme à l’intérieur du magasin, l’attaquant avec un antivol de vélo en métal. Le verrou était assez lourd, ce qui a causé des blessures à la tête, au visage et aux bras de la femme. La femme a ensuite été transportée à l’hôpital pour y être soignée.

Le chef adjoint Dominic Choi a commenté : « Le vestiaire était derrière l’endroit où se trouvait le suspect, devant l’officier. Vous ne pouvez pas voir dans les vestiaires. Cela ressemble à un mur droit de cloison sèche.

Ce n’est pas la première fois qu’une fusillade accidentelle de la police se produit à Los Angeles.

Il y a deux ans, un incident similaire s’est produit chez un Trader Joe’s à Silver Lake.

Un homme s’est précipité dans le magasin après une poursuite en voiture à grande vitesse et a pris des personnes en otage. Au cours des échanges de tirs, Mely Corado, une employée de Trader Joe, a été abattue.

Ce n’est qu’un incident parmi tant d’autres. Selon les données du Times, les fusillades policières ont augmenté ces dernières années.

En 2019, 12 personnes sont mortes par balles policières, tandis que la police a ouvert le feu au total 26 fois. En 2020, 7 personnes sont mortes, avec un incendie ouvert 27 fois. Et cette année, 11 personnes sont mortes, tandis que le feu a été ouvert 30 fois.

