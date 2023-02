Qui est Valentina Muhr, l’actrice qui brille dans la série Netflix Chromosome 21

Netflix

Chromosome 21 est l’une des séries révélation de 2023 et dans Spoiler on vous dit tout sur sa protagoniste, Valentina Muhr, une actrice très talentueuse.

© IMDbValentina Muhr dans Chromosome 21

chromosome 21 est une série chilienne disponible en Netflix et il a une intrigue intéressante qui raconte l’histoire de Tomy, un suspect d’homicide, avec la caractéristique singulière qu’il a le syndrome de Down. Il a toujours vécu avec la mauvaise influence de son frère et maintenant l’officier de police Mariana Enríquez s’approche du jeune homme pour établir s’il a vraiment commis ce crime ou non.

Mariana commence un voyage pour découvrir qui est le véritable coupable du meurtre, si Tomy ou quelqu’un d’autre. Dans ce but, il se rapproche du jeune homme pour reconstituer les événements qui ont conduit à l’homicide. Cependant, cette proximité avec le suspect amènera l’enquêteur à s’impliquer personnellement et mettra sa vie, l’enquête et même sa propre fille en danger. Elle va tenter de trouver les indices qui lui permettront de connaître la vérité sur le mystérieux Tomy.

Qui est le protagoniste du Chromosome 21 ?

Qui joue Mariana Enríquez dans chromosome 21? Voici l’actrice chilienne de 37 ans Valentina Muhr. Elle a suivi une formation de comédienne à l’Université catholique du Chili où elle a obtenu le titre d’actrice. En 2011, elle a bénéficié de Becas Chili pour étudier le Master en Performance Making à Goldsmiths, Université de Londres. En 2017 à New York, il étudie la technique Meisner avec le professeur Bill Esper.

sur grand écran Valentina Muhr participé à des titres tels que secrets, la nuit à venir et l’analphabète. D’autre part, cet interprète a également joué dans différents projets pour la télévision tels que le plus récent Casa de Angelis, La Chasse : Enfants de l’Hospice d’Alto, Chromosome 21 et en 2023 La vie de nous. Une carrière qui a débuté en 2008 et qui n’a cessé d’augmenter depuis.

Valentina Muhr Il a vécu au Chili, à Londres, à Berlin, à Paris et à New York. Au Royaume-Uni, il intègre la compagnie The Honest Crowd, avec laquelle il réalise serre Présenté au BAC, Londres et The Basement, Brighton. faisait partie de fantasmagorie Réalisé par la comédienne italienne Patricia Paolini. Il a également travaillé comme interprète dans diverses œuvres de l’artiste Oscar Murillo et a joué dans la pièce Gala par l’éminent chorégraphe français Jérôme Bel. Rien de mal!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?