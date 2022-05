Qui est Travis Barker ? Valeur nette, relation avec Kourtney Kardashian

En plus d’être le batteur de Blink-182 depuis 1998, le joueur de 46 ans a également joué pour d’autres groupes tels que +44 et Box Car Racer. En plus de jouer, le musicien s’est essayé à la production de musique pour des artistes notables tels que Machine Gun Kelly, Lil Wayne, Willow Smith et Jaden Smith.