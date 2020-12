Qui est Tracie Egan Morrissey? Détails sur l’écrivain qui a appelé Jameela Jamil et Hilaria Baldwin

Une étrange querelle de célébrités entre l’actrice Jameela Jamil et l’écrivain Tracie Egan Morrissey a fait la une des journaux en février 2020.

L’unique Jézabel La rédactrice en chef a commencé à publier des captures d’écran des interviews réalisées par Jamil où elle aborde ses antécédents médicaux.

Les captures d’écran ont montré que Jamil n’a pas toujours été cohérent dans les détails, ce qui a amené Morrissey à spéculer que Jamil ne dit pas toute la vérité ou, au pire, embellit ses histoires.

Jamil n’a pas bien compris les implications et a réponses écrites cinglantes sur les réseaux sociaux, en disant: «D’abord, je mens sur ma sexualité, maintenant je suis maintenant accusé de munchausens? Par un idiot dérangé qui n’a même pas réalisé dans toutes ses« recherches »que mes histoires de blessures d’accidents de voiture sont« différentes »parce que ils étaient environ DEUX ACCIDENTS DE VOITURE SÉPARÉS à 13 ans d’intervalle? Vous pouvez le garder. «

Maintenant, Morrissey fait à nouveau la une des journaux après avoir accusé Hilaria Baldwin, épouse de l’acteur Alec Baldwin, d’avoir simulé un accent espagnol.

Qui est Tracey Egan Morrissey?

Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur les allégations faites à propos de Jamil par Morrissey, ainsi que ses récentes allégations sur Hilaria Baldwin.

Morrissey est un écrivain et éditeur prolifique qui a occupé des postes de direction chez Buste magazine, alors Jézabel, et elle a créé la plateforme Broadly pour Vice Médias.

Elle a quitté le poste chez Broadly suite aux allégations des employés sur la culture toxique pour devenir la responsable du développement de contenu non romanesque au sein Vice.

De plus, elle a été publiée dans des médias comme Divertissement hebdomadaire and Le New York Times.

La plupart de son travail est dans l’espace de la culture pop, donc suivre la vie et la carrière de personnalités des médias est son principal objectif professionnel.

Elle a également un podcast appelé Pot Psychology où elle et Jézabel l’écrivain Rich Juzwiak se défonce et évoque divers sujets. Le podcast est basé sur leur série vidéo et leur livre du même nom.

Qu’est-ce que Morrissey a à voir avec Jameela Jamil?

Morrissey a commencé à fouiller dans d’anciennes interviews de Jameela Jamil et a remarqué des divergences dans les histoires qu’elle racontait sur sa vie.

Apparemment, cela a rendu Morrissey assez curieux pour commencer à faire plus de recherches. Entre-temps, Morrissey a commencé à publier ses découvertes sur sa propre page Instagram.

La plupart de ce qu’elle a partagé était des captures d’écran et des vidéos d’interviews que Jamil a faites, donc tout est basé sur du matériel vérifiable. « Tout ce que j’ai fait, c’est regarder des interviews publicitaires [she did on various occasions] de ma cuisine [and piece them on a timeline]», A déclaré Morrissey dans une interview.

Elle n’a pas vraiment commencé à intensifier ses recherches sur la vie de Jamil jusqu’à ce que Jamil soit devenu queer sur les réseaux sociaux.

« La seule chose qui me dérange et qui a en quelque sorte déclenché tout ça, c’est [Jamil], à partir de quand elle est sortie comme queer la semaine dernière, elle a en quelque sorte blâmé la presse et a déclaré qu’ils avaient déclaré à tort qu’elle était l’animatrice de cette émission alors que c’était littéralement ce qui figurait dans le communiqué de presse », a expliqué Morrissey, faisant référence à L’annonce soudaine de Jamil sur sa sexualité à la suite des critiques sur son implication dans la nouvelle série HBO Légendaire, qui porte sur la culture de la salle de bal, un type de performance privilégié par les personnes gays et trans.

Jamil n’apparaît pas seulement dans la série en tant que juge principal, mais elle est également répertoriée comme productrice exécutive.

« En tant que EP [executive producer] de l’émission, vous penseriez qu’elle regarderait le communiqué de presse avant qu’il ne soit envoyé. Elle s’en est pris à la presse pour l’avoir mal rapporté, mais c’est littéralement leur travail de rapporter les faits et ce qui est vrai, et je trouve cela offensant. Et elle a continué à blâmer la presse [for bad coverage]», A noté Morrissey.

Quels sont les antécédents de santé de Jameela Jamil?

Jamil est très publique sur ses problèmes de santé. Elle a raconté qu’elle était née avec une perte auditive congénitale et d’autres problèmes d’oreille interne qui nécessitaient une intervention chirurgicale pour corriger lorsqu’elle était enfant.

Elle est très ouverte sur son syndrome d’Ehlers-Danlos, un trouble du tissu conjonctif, qui lui a été diagnostiqué à l’âge de neuf ans.

Elle dit avoir été impliquée dans un accident de voiture à 17 ans qui a nécessité une thérapie physique approfondie pour qu’elle puisse à nouveau marcher.

Elle affirme avoir souffert d’un trouble de l’alimentation à l’adolescence, aggravé par sa propre expérience de mannequinat. Maintenant, elle parle très ouvertement de la prévalence des troubles de l’alimentation et du besoin de positivité corporelle.

Elle dit également qu’elle est née avec de graves allergies alimentaires. Les allergies sont compliquées par la maladie cœliaque ainsi que par l’empoisonnement au mercure des plombages dentaires qui ont affecté son tube digestif.

Elle a également déclaré avoir eu une peur du cancer ces dernières années.

Elle l’a également partagée lutte avec la santé mentale et son expérience avoir un avortement.

Morrissey a-t-il des preuves que Jamil ne dit pas la vérité?

Morrissey a passé un temps sérieux à parcourir d’anciennes interviews et des publications sur les réseaux sociaux pour déceler les contradictions dans le récit de Jamil sur sa propre histoire.

Morrissey souligne que Jamil a déclaré qu’elle avait eu une peur du cancer en 2015, mais en 2019 a tweeté cela elle a eu un cancer deux fois.

Elle a également affirmé avoir été attaquée par des essaims d’abeilles, mais dans une vidéo ultérieure, Mark Ronson – qui était avec elle à l’époque – a déclaré plus tard dans une vidéo qu’il s’agissait « peut-être d’une ou deux abeilles individuelles ».

Morrissey a également trouvé plusieurs mentions de commotions cérébrales et d’autres blessures dans le fil Twitter de Jamil, mais aucune autre preuve que les blessures se sont réellement produites.

Plus déroutant que tout ce que Jamil a dit à propos de ses propres antécédents de santé, qui ne peuvent vraiment pas être vérifiés quoi qu’il arrive, est une série de choses différentes qu’elle a dites concernant son début de carrière en tant que mannequin.

Pas plus tard qu’en 2019 elle a dit qu’elle était mannequin et cette industrie a contribué à son trouble de l’alimentation. À d’autres moments, elle a dit qu’elle n’avait jamais été mannequin du tout, disant dans une interview en 2013: «J’étais une scout mannequin», dit-elle. « Je n’ai jamais été mannequin. »

Quelle est la vérité dans ce fiasco dit-elle-dit?

Dans le podcast que Morrissey a fait sur tout l’incident, elle a lu une série de DM Instagram que Jamil lui avait envoyés.

Jamil a d’abord proposé d’avoir une conversation téléphonique, puis a retiré l’invitation en disant: « Après avoir parlé à un groupe de vos anciens collègues, on m’a conseillé de ne pas vous parler au téléphone car vous allez apparemment mentir à ce sujet publiquement. »

Elle a refusé de dire à quels collègues elle avait parlé.

La situation a dégénéré en une querelle, mais derrière un mur de paiement.

Jamil n’était pas amusé d’être traité de menteur par Morrissey et l’a prise à la tâche à ce sujet sur les deux Twitter et Instagram.

Après un certain temps, elle a commencé à envoyer des messages à Morrissey en privé. Mais quiconque a passé du temps en ligne sait que les captures d’écran sont éternelles et qu’elles peuvent également être rendues publiques – ce que Morrissey a fait avec les messages que Jamil lui a envoyés … en quelque sorte.

Morrissey a publié des captures d’écran sur sa page Patreon afin que ses abonnés payants puissent voir les messages.

Il n’y a rien de particulièrement salace dans les messages. La plupart de ce que Jamil a dit est une réitération de sa défense publique d’elle-même.

Elle affirme également que Morrissey a mentionné la mère et le frère de Jamil dans son histoire Instagram et Jamil a estimé que c’était inapproprié. Jamil a vraiment fait l’offre de parler au téléphone, ce que Morrissey était prêt à faire.

Cependant, Morrissey a envisagé de l’enregistrer « afin que personne ne puisse être accusé de mentir ». Le reste du podcast était principalement composé de Morrissey et Juzwiak expliquant à quel point ils avaient trouvé la défense de Jamil dans cette situation. Comme ils l’ont noté, «les Kardashians ne feraient jamais cela».

Au moment d’écrire ces lignes, Morrissey n’a ajouté aucun nouveau matériel à sa page Patreon mais Jamil a un autre défenseur qui sort pour elle. Son petit ami de longue date, le musicien James Blake, a écrit un longue note Twitter à propos de la situation en disant: « C’est assez dégoûtant de regarder la femme que j’aime être entassée tous les jours pour des choses aussi ridicules. »

Il est allé partager les symptômes qu’il a vus exposer Jamil et a conclu en disant: « Oh et pour votre information, la femme qui répand ces mensonges sur ma petite amie a lancé un Patreon pour que vous deviez la payer pour les entendre. de couleur avec une maladie chronique. Cool. «

Pour mémoire, la page Patreon de Morrissey existe depuis janvier.

Beaucoup de gens sont venus à la défense de Jamil … ainsi qu’à la défense de Morrissey.

Il est important de noter qu’Ehlers-Danlos est une maladie grave qui peut s’accompagner d’autres problèmes.

UNE Twitter partisan de Jamil dit, « Avoir Ehlers Danlos expliquerait facilement pourquoi elle a la plupart de ses autres problèmes de santé (et le cancer du sein génétiquement lié est également une chose réelle à laquelle beaucoup de femmes sont confrontées). capacitisme flagrant. »

Jamil a répondu, « Le syndrome d’Ehlers Danlos signifie que les gens doutent toujours de votre maladie et de vos blessures parce que vous avez l’air bien. »

Un autre fan a fait remarquer, « Je suis époustouflé, les gens se sentent en droit de recevoir une explication de votre part sur quoi que ce soit. Je comprends l’intérêt des personnalités publiques, mais il semble que l’ego humain ne peut pas permettre à une personne de croire l’expérience d’autrui si elle ne l’a pas vécue elle-même . «

Du côté de Morrissey, les utilisateurs de Twitter ont également partagé leur soutien:

Piers Morgan aussi pesé sur la querelle à l’appui de Morrissey disant: « Ayez un sac de cacahuètes Munchausen et pipe vers le bas. Tout le monde peut maintenant vous voir pour la fraude de signalisation de vertu que vous êtes. »

Les allégations de Tracie Egan Morrissey sur Hiliaria Baldwin ont fait le tour en décembre.

Morrissey a profité de ses moments forts d’Instagram pour accuser l’actrice Hilaria Baldwin d’avoir simulé son accent espagnol, et Internet a eu une journée sur le terrain avec les accusations.

Morrissey a posté une pléthore de vidéos de « preuves » sur ses IG Highlights, dont une où Baldwin ne pouvait pas se souvenir du mot « concombre » tout en faisant un segment de cuisine et en parlant avec un accent, et quelques-unes d’elle parlant sans accent espagnol.

Dans un podcast enregistré en avril, Baldwin a également déclaré qu’elle avait déménagé aux États-Unis à l’âge de 19 ans pour aller à l’université de New York.

Cependant, de nombreux anciens camarades de classe de Baldwin de son lycée à Boston se sont manifestés pour réfuter ces affirmations, affirmant qu’ils étaient allés à l’école avec l’ancienne danseuse et qu’elle était passée par Hillary et avait en fait grandi à Boston.

«Je suis allé au lycée avec elle», a écrit un utilisateur de Twitter. « Elle était parfaitement gentille et assez sérieuse à propos de la danse de salon. Son nom était en effet Hillary Hayward Thomas et elle n’avait pas son accent actuel. Je crois qu’elle et son frère Jeremy (également gentil) ont grandi à Boston et étaient des Blancs. »

Un autre utilisateur de Twitter a fait écho à ces déclarations, écrivant: « Hillary était gentille et travaillait dur. Et, oui, une fille blanche de Boston. »

Hilaria a répondu aux allégations dans une longue vidéo sur Instagram, qu’elle a sous-titrée:

«J’ai vu des discussions en ligne remettre en question mon identité et ma culture. C’est quelque chose que je prends très au sérieux, et pour ceux qui le demandent, je vais répéter mon histoire, comme je l’ai fait plusieurs fois auparavant. Je suis né à Boston et j’ai grandi en passant du temps avec ma famille entre le Massachusetts et l’Espagne. Mes parents et mes frères et sœurs vivent en Espagne et j’ai choisi de vivre ici, aux États-Unis. Nous célébrons les deux cultures chez nous – Alec et moi élevons nos enfants bilingues, tout comme j’ai été élevé. C’est très important pour moi. Je comprends que mon histoire est un peu différente, mais c’est la mienne et j’en suis très fier. «

Vous pouvez regarder sa réponse complète dans la vidéo ci-dessus.

Emelyne écrit sur les célébrités, la culture pop, le divertissement et la politique depuis 2010. Elle est la créatrice du blog FeminXer et co-animatrice du podcast hebdomadaire The More Perfect Union.