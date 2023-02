Tommy est un personnage qui est déjà apparu dans « Le dernier d’entre nous »mais que nous n’avons pas pu voir depuis le Premier épisode. Cependant, il est très présent dans la série HBO Max, car c’est la raison pour laquelle Joel décide de quitter le Zone de quarantaine de Boston.

Dans la seconde moitié du chapitre 1, il Personnage de Pedro Pascal il s’inquiétait pour son frère, puisqu’il n’avait pas entendu parler de lui à la radio. Pour lui, veut aller le cherchermais pour ce faire, vous avez besoin d’une batterie pour le fourgon.

Tommy est la raison pour laquelle Joel accepte de mener à bien la mission de livrer Ellie aux Lucioles et, par conséquent, le début de cette histoire.

Encore, a été mentionné dans le épisode 4, lorsque les protagonistes roulaient sur une longue distance et que Joel a décidé de raconter un peu à Ellie son passé.

Tommy est joué par Gabriel Luna. Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de « Le dernier d’entre nous ».

QUI EST TOMMY DANS « THE LAST OF US » ?

Tommy est le frère cadet de Joel et l’oncle de feu Sarah.. Il est apparu dans le premier épisode de « The Last of Us » et c’est lui qui a réussi à empêcher le protagoniste d’être tué par un militaire.

Joel part le chercher dans le Wyoming après ne pas avoir reçu de nouvelles de lui et pense qu’il lui est arrivé quelque chose de mal.

LES FAITS DE TOMMY

Genre: Homme

Homme Date de naissance: fin des années 1980

fin des années 1980 Âge: dans la quarantaine

dans la quarantaine Lieu de naissance: Texas, États-Unis

Texas, États-Unis Parents: Joel (frère) et Sarah (nièce)

Joel (frère) et Sarah (nièce) Couple: Marie

Marie Emplacement: Comté de Jackson, Wyoming

Tommy suit une formation militaire dans « The Last of Us » (Photo : HBO)

LE PASSÉ DE TOMMY AVANT LA PANDÉMIE DE CORDYCEPS

Avant la pandémie de Cordyceps qui a transformé la majeure partie du monde en une sorte de zombie, Tommy avait rejoint l’armée dès ses 18 ans, parce qu’il pensait que cela ferait de lui un héros. Cependant, après avoir combattu dans l’une des guerres du Moyen-Orient, il revient complètement désabusé. Ceci est mentionné par Joel dans l’épisode 4 de la série.

Par la suite, les deux ont commencé travailler ensemble dans une entreprise de construction jusqu’à ce que l’infection éclate. Son expérience militaire l’a aidé à faire face aux premières étapes de l’apocalypse.

L’HISTOIRE DE TOMMY APRÈS LA PANDÉMIE DE CORDYCEPS

Après les événements du premier épisode, lorsque Sarah est assassinée, Joel et Tommy poursuivent leur chemin de survie ensemble. à un moment donné, ils ont commencé à travailler avec un groupe de personnes qu’il se dirigeait vers la zone de quarantaine de Boston pour s’y réfugier. C’est alors que ils ont rencontré Tess.

En cours de route, il est sous-entendu que Ils faisaient partie d’un groupe de chasseursoù ils ont dû blesser des innocents pour survivre.

Une fois arrivés à Boston, Tommy a commencé à se sentir coupable de tout ce qu’ils ont fait et ils ont continué à le faire. À ce moment là, il a rencontré Marlènele chef des Boston Fireflies qui a ravivé l’étincelle d’héroïsme en lui, alors il a décidé de se séparer de son frère et rejoindre la cellule rebelle.

Après avoir passé plusieurs années avec les Fireflies et visité leurs différentes bases d’opérations, Tommy est devenu désillusionné par sa cause et a décidé de les quitter, mais n’est pas revenu à Joel.

OÙ EST TOMMY ET POURQUOI JOEL NE LE CONNAÎT-IL PAS ?

ALERTE SPOIL. Après avoir quitté les Lucioles, Tommy est arrivé dans le comté de Jackson et, avec d’autres personnes, l’ont transformé en un règlement sûr. Il a rencontré une femme nommée Marie et tous deux devinrent les chefs de l’endroit.

Initialement, la centrale hydroélectrique de la colonie a été attaquée à plusieurs reprises par des bandits.

Tommy a pris un congé du Wyoming pour retourner dans sa ville natale (Austin, Texas) pour essayer de récupérer ce qu’il pouvait de son ancienne maison. La plupart de ses affaires avaient été pillées, mais elle a pu prendre une photo de Joel et Sarah ensemble.

JOEL PEUT-IL TROUVER TOMMY ?

Dans les jeux vidéo, Joel et Ellie retrouvent Tommy juste après les événements de Pittsburgh. (qui dans la série se déroule à Kansas City). Cela se produit lorsqu’ils trouvent la centrale hydroélectrique abandonnée, que le groupe de la colonie voulait démarrer. Pour cette raison, avec sa femme María et d’autres hommes, il rencontre à nouveau son frère.

Malgré le fait que la dernière fois qu’ils se sont vus, ils ont eu une vive dispute, Tommy accueille Joel à bras ouverts et ils reviennent avec Ellie à la colonie.

Quand Joel parle à Tommy de l’immunité d’Ellie. et lui demande de le remettre aux Lucioles, il refuse et se rend compte qu’il n’a pas du tout changé. Cependant, après avoir vu le genre de relation qu’ils avaient, il change d’avis.