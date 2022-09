Qui est The Dweller dans « The Rings of Power » et quel est son objectif

Depuis la première de « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir», le 2 septembre 2022, de nouveaux mystères ont émergé concernant l’intrigue et les personnages de la série Amazon Prime Video. Certainement, The Dweller, The Nomad et The Ascetic sont les plus intrigants.

Les trois personnages voyagent ensemble et regardent le cratère qui s’est formé lorsque l’Étranger est tombé en Terre du Milieu. Mais The Dweller se démarque de ce groupe car les fans de fiction basée sur l’oeuvre de JRR Tolkien pensent qu’il s’agit de Sauron ou de l’un de ses plus fidèles disciples.

Le personnage joué par Bridie Sisson semble être un elfe chauve avec un voile blanc et des yeux d’un bleu profond. Apparaît dans le cinquième épisode de « Les anneaux de pouvoir” accompagné d’un guerrier aux cheveux roux et d’une autre femme qui porte un bouclier avec le symbole des constellations que l’Étranger recherche.

The Dweller, The Nomad et The Ascetic dans le cinquième épisode de « The Rings of Power » (Photo : Amazon Prime Video)

QUI EST L’HABITANT ET QUEL EST SON OBJECTIF ?

Selon Time, The Dweller, The Nomad et The Ascetic sont originaires des terres de Rhûn, qui se trouve à l’extrême est de la Terre du Milieu et où Sauron a passé du temps à consolider son pouvoir. Cela signifie-t-il que ces trois êtres ont quelque chose à voir avec Sauron ?

Inverse suggère que ces trois personnages pourraient faire partie d’une sorte de culte de Sauron qui croient que l’Étranger est en fait le Seigneur des Ténèbres, alors ils le recherchent pour les aider à réaliser leurs plans macabres. Une autre option est que The Dweller est Sauronqui n’est pas encore devenu le Seigneur des Ténèbres.

Il est également possible que Le Gardien et ses deux compagnons ont une mission similaire à celle de Galadrielc’est-à-dire qu’ils cherchent à empêcher l’obscurité de se développer sur la Terre du Milieu et qu’ils doivent trouver l’homme à la météorite pour confirmer s’il s’agit de Sauron et l’empêcher d’atteindre son objectif.

Sauron est un expert en métamorphose et en chronologie de « Le Seigneur des Anneaux» s’est déguisé en elfe nommé Annatar avant d’inciter Celebrimbor à forger les anneaux de pouvoir. Ensuite, qui est Sauron en secret ?

Le producteur exécutif de « Les anneaux de pouvoir« , Lindsey Weber, a parlé avec Time des rumeurs selon lesquelles The Dweller et Dark Lord seraient la même personne. « Nous profitons de toutes les spéculations en ligne et nous pouvons vous dire que Bridie Sisson est une actrice incroyable. On pense aussi que les fans aimeraient savoir que son personnage voyage de l’extrême orient, des terres de Rhûn…”