Qui est Teyana Taylor ? Détails sur la « femme la plus sexy du monde » de Maxim

Maxim a enfin surnommé une femme noire leur « femme la plus sexy du monde » pour la première fois.

Dites bonjour à Teyana Me Shay Jacqueli Taylor Shumpert !

Nous sommes ici pour toute sa magie de fille noire.

Jetons un coup d’œil à la façon dont elle est devenue célèbre.

Qui est Teyana Taylor ?

Teyana Taylor est mère de deux enfants, ainsi qu’actrice, mannequin, auteur-compositeur-interprète, danseuse, réalisatrice et épouse du basketteur NBA Iman Shumpert.

Elle est née le 10 décembre 1990 et a grandi à Harlem, New York.

Taylor n’est pas seulement un danseur. Elle a chorégraphié des performances pour nul autre que Beyoncé.

En grandissant, Taylor a écouté des artistes comme Lauryn Hill, Janet Jackson, Stevie Wonder et Michael Jackson.

Elle a été initiée au monde de la musique dès son plus jeune âge, et à seulement 16 ans, Taylor a été embauchée comme chorégraphe pour la seule et unique Queen B, créant la chorégraphie de la vidéo à succès de Beyoncé pour « Ring the Alarm ».

En 2007, Taylor s’est fait connaître du public dans un épisode de « My Super Sweet 16 » de MTV.

Au lieu de demander une voiture trop chère comme les autres filles d’anniversaire présentées dans l’émission, elle a demandé… attendez… un vélo.

Taylor est aussi une chanteuse talentueuse.

La même année, Taylor a signé chez Pharrell’s Star Trak Entertainment Imprint et a sorti son single « Google Me ».

Après quelques années, Taylor s’est associé à la centrale électrique Kanye West alors qu’il préparait l’un de ses albums les plus remarquables, « My Beautiful Dark Twisted Fantasy ».

Alors qu’elle était en studio en train d’écouter l’album de West, elle a commencé à fredonner dans le but d’attirer l’oreille de Kanye – et l’a-t-elle déjà fait. Taylor a obtenu une place pour les choeurs de l’album et a finalement signé sur le label GOOD affilié à West Def-Jam.

Au fil des ans, Taylor a sorti plusieurs albums, avec son dernier, simplement intitulé « The Album », son premier à figurer dans le Billboard Top 10.

Et Taylor est aussi une actrice.

Teyana s’est mouillée les pieds dans le métier d’actrice grâce à ses rôles dans « Stomp the Yard 2: Homecoming » et « Madea’s One Big Happy Family ».

Dans celui-ci, elle incarne la petite maman Sabrina, qui crie toujours « BYYRRROOONNN! »

C’est une fashionista.

Taylor n’est pas seulement une artiste, danseuse et actrice de R&B, mais elle a également été vue à de nombreuses reprises à la Fashion Week de New York.

En 2019, Taylor a signé chez IMG Models et a fait la couverture du magazine GQ.

Taylor est maman de deux enfants.

Lorsque Taylor n’est pas sur scène, elle est mère de deux beaux enfants, Iman Jr., 5 ans, et Rue, 9 mois, avec son mari Iman Shumpert, qui a récemment joué pour les Brooklyn Nets.

Les fans peuvent regarder de plus près sa vie en regardant leur série de télé-réalité « We Got Love Iman and Tenaya », alors qu’ils équilibrent des horaires chargés en tant que parents et professionnels.

L’émission devrait être diffusée en avant-première sur E! à une date non encore annoncée.

Taylor dit qu’elle a été complètement prise au dépourvu lorsqu’elle a été nommée Maxim’s Sexiest Woman Alive.

Taylor avait en fait déclaré en décembre 2020 que dans sa carrière, elle s’était sentie « sous-estimée » et « négligée ».

On peut certainement dire que ce n’est plus le cas.

Lorsque la nouvelle a éclaté qu’elle avait obtenu l’honneur Maxim, Taylor est retournée sur Instagram pour partager sa réaction en écrivant: « Quelqu’un me pince! Wow. »

« Revenir devant l’objectif a été un voyage d’introspection et de confiance en soi », a-t-elle poursuivi. « Vivre jusqu’à [the] le nom et le titre de ce tournage m’ont rendu nerveux. En tant qu’entrepreneur, épouse, mère occupée de deux enfants et travaillant derrière l’objectif dans mon sac de réalisateur, j’ai tendance à me cacher derrière mes sweats et t-shirts vintage, mes lunettes « Spike Tey » et la coiffure que j’ai choisie ce jour-là. Donc, comme vous pouvez le voir, je n’ai pas beaucoup de temps pour être et me sentir sexy. »

Sur la photo de couverture de Maxim, on peut voir Taylor sans maquillage, des cornrows et un simple débardeur et un pantalon ample.

Taylor étant nommée la femme la plus sexy au monde dans sa beauté naturelle envoie un message fort aux femmes et aux filles du monde entier qui ont du mal à se sentir confiantes et belles : qui vous êtes est assez belle.

LaShawnte Burgess est un écrivain indépendant qui se concentre sur le divertissement et l’actualité.