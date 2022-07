Qui est Tatiana Maslany, l’actrice qui incarne She-Hulk dans la série Disney+

La prochaine série de merveille qui sera diffusé via Disney Plus est « She-Hulk : avocate ». Et, bien sûr, de grandes attentes sont déjà suscitées par les futurs travaux de Tatiana Maslany, la protagoniste. Cette actrice canadienne, connue pour sa performance primée dans la série « Orphan Black », est celle qui donnera vie à Cette avocate qui va devoir faire face à sa nouvelle réalité : être un super-héros.

Vous souhaitez en savoir plus sur cet artiste ? alors découvrez qui est tatiana maslanyl’actrice qui joue elle hulk. Connaître ainsi sa biographie, une partie de sa carrière, son petit-ami et voir quelques photos de l’interprète.

QUI EST TATIANA MASLANY ?

Tatiana Maslany est une actrice canadienne de 36 ans, reconnue internationalement pour avoir été la protagoniste de la série de science-fiction «Orphelin noir”. Dans des fictions sur les clones et les conspirations, elle a même joué à onze personnages différents. Cela fait d’elle la gagnante d’un Emmy et deux prix Prix ​​​​de la télévision du choix des critiquesentre autres reconnaissances.

L’artiste est né à Regina (Canada) le 22 septembre 1985 et était un danseur dès l’âge de quatre ans. Elle est l’aînée d’une famille de trois enfants et a deux frères plus jeunes, Daniel et Michel.

Maslany Il est apparu dans diverses productions théâtrales locales de l’âge de neuf ans jusqu’en 2003, date à laquelle il a obtenu son diplôme d’études secondaires, École secondaire Dr Martin LeBoldus. Plus tard, il fit partie du Jeux d’improvisation canadiensoù il a présenté des numéros de comédie improvisés pendant 10 ans.

Tatiana Maslany a remporté l’Emmy pour « Orphan Black » (Photo : ABC)

DONNÉES PERSONNELLES DE TATIANA MASLANY

Nom de naissance : Tatiana Gabrielle Maslany

Autres noms : Tat, Maslany

Naissance : 22 septembre 1985

Âge : 36 ans

Lieu de naissance : Régina, Saskatchewan, Canada

Résidence : Los Angeles

Nationalité canadienne

Langue maternelle : anglais

Hauteur : 1,63 m

Profession : Actrice

Années actives : depuis 1995

Signe du zodiaque : Vierge

Tatiana Maslany aux Emmy Awards 2015. (Photo : AFP)

QUI EST TATIANA MASLANY DANS « SHE-HULK : AVOCAT » ?

Dans la prochaine série de Disney+, « She-Hulk : avocate », Tatiana Maslany jouera Jennifer Waltersune avocate qui reprend les qualités de son cousin, le populaire Bruce Banner (Ponton).

Depuis qu’elle est devenue super-héroïne, elle mettra à profit son expérience professionnelle pour conseils juridiques à divers super-héros et métahumains.

Tatiana Maslany est la protagoniste de « She-Hulk » (Photo : Marvel)

FILMS ET ÉMISSIONS DE TATIANA MASLANY

Films de Tatiana Maslany

Mur rose (2019) comme Jenna

comme Jenna Destructeur (2018) comme Pétra

comme Pétra Les âmes de la totalité (2018) comme Dame

comme Dame Plus fort (2017) comme Erin Hurley

comme Erin Hurley L’autre moitié (2016) comme Émilie

comme Émilie Deux amants et un ours (2016) comme Lucy

comme Lucy Femme en or (2015) comme Maria Altman

comme Maria Altman Cas et Dylan (2013)

Tension artérielle (2012)

Journée de l’image (2012)

Le vœu (2012)

Violette et marguerite (2011)

Certaines proies de John Sandford (2011)

Le droit (2011)

Toilette (2010)

Star de cinéma adulte (2009)

Défenseur (2009)

Câblé (2009)

Un Thanksgiving à l’ancienne (2008)

Piégé! (2007)

Stir of Echoes: Le retour à la maison (2007)

Journal des morts (2007)

La mariée voleuse (2007)

Booky fait sa marque (2006)

Aube Anna (2005)

Ginger Snaps II: Unleashed (2004)

Série télévisée Tatiana Maslany

She-Hulk: avocate (2022) comme Jennifer Walters / She-Hulk

comme Jennifer Walters / She-Hulk La maison Harper (2021) comme la voix d’Ollie Harper

comme la voix d’Ollie Harper Perry Mason (2020) comme Sœur Alice

comme Sœur Alice 3 Ci-dessous: Contes d’Arcadie (2018-2019) comme la voix d’Aja

comme la voix d’Aja Chasseurs de trolls : Contes d’Arcadie (2018) comme la voix d’Aja

comme la voix d’Aja Orphelin noir (2013-2017) comme 11 caractères

QUI EST LE PETIT AMI DE TATIANA MASLANY ?

Actuellement, l’actrice canadienne Tatiana Maslany avoir une relation avec votre collègue Brendan Hines. L’interprète a 45 ans et est célèbre pour la production « Locke & Key » de Netflix.

On suppose que leur fréquentation a commencé en décembre 2020 et qu’ils ont été photographiés en train de dîner ensemble en juillet 2021. Tous deux ont rendu leur relation publique le 5 avril 2022, lorsqu’ils sont apparus ensemble à la première de la pièce « sors moi» à Broadway au Helen Hayes Theatre de New York.

Avant de Hinesl’actrice Tatiana Maslany a entretenu une relation avec l’acteur et l’écrivain Tom Cullen.

QUELS PRIX TATIANA MASLANY A-T-ELLE REMPORTÉS ?

Parmi les principaux prix qu’il a reçus Tatiana Maslanyils se rencontrent:

2010 : Prix ​​pour « Star de cinéma adulte ” pendant le Festival du film de Sundance

Prix ​​pour « ” pendant le Festival du film de Sundance 2013 : Critics’ Choice Television Awards de la meilleure actrice pour « Orphelin noir »

Critics’ Choice Television Awards de la meilleure actrice pour 2014 : Critics’ Choice Television Awards de la meilleure actrice pour « Orphelin noir »

Critics’ Choice Television Awards de la meilleure actrice pour 2016 : Emmy Award de la meilleure actrice pour « Orphelin noir »

PHOTOS DE L’ACTRICE TATIANA MASLANY

Tatiana Maslany lors de la présentation de « She-Hulk : Attorney at Law » au Comic-Con International 2022. (Photo : Chris Delmas / AFP)

Tatiana Maslany a 36 ans (Photo : Valérie Macon / AFP)

Tatiana Maslany et le costume qu’elle portait lors des Emmy Awards 2018. (Photo : Valerie Macon / AFP)

Tatiana Maslany lors d’un événement des BAFTA Awards 2018. (Photo : Lisa O’Connor / AFP)

Tatiana Maslany lors des Tony Awards 2018 (Photo : Angela Weiss / AFP)

QUAND LA SÉRIE « SHE-HULK » EST-ELLE PREMIÈRE ?

La série « She-Hulk : avocate » sortira ensuite 17 août 2022via la plateforme de streaming Disney+. Cela racontera l’histoire de Jennifer Waltersun avocat qui acquiert les qualités de Ponton.

La fabrication est connue sous le nom de « She-Hulk : Défenseur des héros » en Amérique latine et « She-Hulk: avocate She-Hulk » En Espagne.