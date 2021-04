Qui est Tactical Gramma, Call of Duty: Warzone streamer et star de TikTok

Michelle Statham est une Américaine de 58 ans vivant dans l’État de Washington. Elle partage la maison avec son mari, sa fille, son gendre et ses deux petits-enfants. Elle est récemment passée du statut de grand-mère à plein temps à un streamer Call of Duty: Warzone. C’est principalement sur TikTok que Gramma tactique – c’est le surnom sous lequel elle est connue – elle a une grande popularité, où elle compte plus de 600 000 followers. Son contenu a atteint 5,5 millions de likes sur la plateforme.

Toujours gamer, Michelle Statham décide sur les conseils de sa famille de commencer à diffuser ses jeux avec FPS. Sa carrière commence en 2019 avec Apex Legends, puis passe à la bataille royale d’Activision, Call of Duty: Warzone susmentionnée. Maintenant, Michelle Statham joue en streaming 40 heures par semaine sur Facebook et Twitch (mais sur la plate-forme violette seulement deux jours par semaine). Dans une interview pour USA Today, la streameuse explique les raisons de son succès auprès des jeunes utilisateurs, en particulier TikTok: « Je pense qu’ils sont curieux parce que je suis vieux. » Mais ce n’est pas seulement une question d’âge: Michelle Statham fait preuve de grandes prouesses de jeu dans ses streams, au point d’être ouvertement appréciée par de plus jeunes collègues, tels que Swagg, créateur bien connu de contenu e-sport.

L’histoire de Tactical Gramma s’inscrit dans la tendance qui voit les personnes âgées se rapprocher des jeux vidéo, poussées par la pandémie et le verrouillage qui en résulte. Selon le rapport 2020 de Évolution du divertissement, le temps passé aux jeux vidéo par les Américains âgés de 55 à 64 ans a augmenté de 48% par rapport à 2019. Une croissance qui touche également les plus de 65 ans de 45%. Cependant, malgré l’impact évident de la pandémie sur les habitudes de jeu, la présence des personnes âgées dans le paysage du jeu n’est pas une actualité récente et ne concerne pas que les États-Unis. Il existe plusieurs streamers, youtubers et joueurs professionnels plus âgés avec un certain nombre de followers parmi les communautés en ligne: du youtuber japonais Gamer Grandma, à l’équipe d’esports finlandaise appelée Silver Sinpers.

