Qui est Sydney Chase? Détails sur l’affaire présumée de Tristan Thompson

Tristan Thompson a été accusé d’avoir une fois de plus trompé Khloé Kardashian, cette fois avec Sydney Chase, un mannequin Instagram de 23 ans vivant à Los Angeles.

Kardashian et Thompson ne se sont réconciliés que récemment après qu’une série de scandales de tricherie a secoué leur relation.

Kardashian a confirmé ses retrouvailles avec Thompson sur Instagram en mars, lorsqu’elle a partagé une publication pour le 30e anniversaire de son petit ami.

Mais la célèbre paire de télé-réalité pourrait être à nouveau sur les rochers après que Chase ait déclaré qu’elle s’était connectée à Thompson après que lui et Kardashian se soient remis ensemble.

Qui est Sydney Chase, et Tristan Thomspson et elle ont-ils une liaison derrière le dos de Khloé Kardashian?

Voici tout ce que vous devez savoir sur le mannequin Instagram et OnlyFans, Sydney Chase, et sa rumeur avec le joueur de la NBA (et juste en général).

Sydney Chase est un mannequin et une influenceuse sur les réseaux sociaux.

Le compte Instagram de Chase compte plus de 33000 abonnés – dont plus d’un tiers ont été gagnés depuis que le scandale a éclaté, ce qui a conduit certains à l’accuser de chasse d’influence.

Le modèle a publié de nombreux clichés sexy et des photos dans des destinations de voyage de Miami à Dubaï.

Chase est également populaire sur TikTok et est apparu dans un clip vidéo pour le rappeur Lil Skies en 2018.

L’histoire d’une relation entre Chase et Thompson a fait surface pour la première fois la semaine dernière, lors d’une interview en podcast.

Chase et trois de ses amis – connus sous le nom de The Blackout Girls et dont l’ex-candidate « American Idol » Erika Perry – sont apparus sur un segment du podcast « No Jumper » qui a été posté sur YouTube jeudi dernier.

Répondant à une question de son amie sur les prouesses sexuelles de Thompson, Chase a révélé que la star du basket n’était pas circoncis.

Chase a ensuite expliqué son histoire avec la star du basket. Elle a souligné que Thompson lui avait dit «qu’il n’était plus dans une relation», avant que les deux commencent à se voir, et que le couple a continué à s’impliquer étroitement.

«Nous avons parlé, passé du temps ensemble, nous sommes sortis ensemble, tout», a raconté Chase.

Chase semblait confuse quant à la chronologie de sa relation avec Thompson.

Elle a d’abord déclaré que leurs interactions avaient commencé en novembre, mais est rapidement passée à dire que cela s’était produit en janvier.

Deux détails de l’histoire de Chase sont restés cohérents: Thompson l’avait convaincue qu’il était célibataire, et leur implication a pris fin lorsque «j’ai découvert qu’il n’était pas célibataire et je l’ai interrompu.

En plus de la modélisation Instagram, Chase dispose d’un compte OnlyFans actif.

La page OnlyFans de Chase aurait été lancée « quelques jours seulement » avant de partager les détails de sa relation avec Thompson sur le podcast.

Au cours de l’émission, elle a révélé qu’elle était «sur le point d’en créer une».

« J’étais comme, je ne fais pas, je ne le fais pas », a déclaré Chase. « Et puis je suis comme, l’autre jour, j’étais comme, devinez quoi: je le fais. »

Interrogé par l’hôte Adam 22 si elle est nerveuse d’être nue sur Internet, Chase a répondu: « Non. Si vous regardez sur mon Instagram, je suis déjà nue sur Instagram. »

Chase a clarifié plus tard ses affirmations sur Thompson sur TikTok.

Elle a partagé plus de détails sur sa liaison avec Thompson dans un récent article de TikTok.

Dans la vidéo, le mannequin s’est excusé d’avoir partagé des détails «personnels» sur le corps de Thompson, affirmant que ce n’était «pas cool» de sa part de discuter publiquement de ses proches.

Chase a continué à doubler son histoire, en disant qu’elle et le partenaire de Kardashian «avaient des relations passées, j’ai découvert qu’il était dans une relation et j’ai mis fin aux choses.»

Elle a également clarifié la chronologie de son rendez-vous avec Thompson, expliquant que «les choses ont été mal interprétées» en raison de son état d’ivresse pendant l’interview.

«Nous nous sommes rencontrés pour la première fois en novembre», a déclaré Chase, «et c’est là que tout a commencé», ce qui implique que la connexion s’est poursuivie au cours des prochains mois.

Chase atteste qu’elle était toujours en contact avec Thompson aussi récemment que ce mois-ci.

Elle a dit dans son TikTok que «la dernière fois que nous avons eu un contact… c’était le lendemain de l’anniversaire de sa fille».

La fête en question a eu lieu le 12 avril, ce qui signifie que Chase aurait parlé à Thompson il y a seulement deux semaines.

L’influenceuse a également déclaré que Thompson l’avait de nouveau contactée après avoir rendu public leur liaison, mais elle n’a pas partagé les détails de l’interaction apparente.

Khloé Kardashian semble avoir fait allusion au scandale sur les réseaux sociaux.

La star de « L’incroyable famille Kardashian » n’a pas encore abordé le drame directement, mais ses récents messages reflètent la tourmente intérieure qu’elle peut vivre.

Deux jours après la publication du podcast de Chase, Kardashian a partagé un message texte sur Twitter qui mentionnait avoir «eu une semaine difficile».

Le message s’adressait à un lecteur hypothétique qui se sentait «sous des nuages ​​d’orage constants» et «ne savait pas combien de temps (ils) peuvent continuer».

Dans un autre tweet, Kardashian a encouragé ses partisans à ne pas «gaspiller» leur vie.

Elle a également publié deux fois une citation du poète Nikita Gill, disant: «Si vous avez été brutalement brisé, mais que vous avez toujours le courage d’être doux avec les autres, vous méritez un amour plus profond que l’océan lui-même.

Thompson est jusqu’à présent resté silencieux sur la question.

