Qui est Sydney Chandler ? Le nouveau protagoniste d’Alien sur FX

C’est ce que l’on sait de la nouvelle série de extraterrestre pour les effets.

©Sydney ChandlerNoah Hawley est le scénariste et producteur de cette nouvelle histoire de la saga Alien.

La nouvelle série de extraterrestre pour la chaine effet a déjà un protagoniste, selon un rapport et il s’agit sydney chandlerPar conséquent, nous vous disons qui est l’actrice qui aura le rôle principal dans le projet Noah Hawley.

D’accord avec Variété, l’actrice américaine a été choisie pour jouer le rôle principal dans la série, qui est en préparation. Jusqu’au moment, l’intrigue et les personnages sont gardés secrets et le seul détail qui est apparu est que l’histoire se déroulera sur Terre dans un avenir pas trop lointain.

+ Qui est Sydney Chandler ?

L’actrice de 27 ans n’est pas étrangère au monde du divertissement puisqu’elle La fille de Kyle Chandley (Les lumières du vendredi soir, ligne de sang), en plus d’avoir de l’expérience en tant qu’actrice. Ce rôle dans Alien marque son retour chez FX avec qui il a déjà travaillé sur la série limitée 2022. pistolet qui a raconté l’histoire du groupe Les Sex Pistols.

Sydney Chandler est également connue pour ses rôles dans le film Ne vous inquiétez pas Dalingla série de montres facebook SKAM Austin et est sur le point d’apparaître dans la série Apple Sucre, avec Colin Farrell. Son premier rôle d’acteur, selon IMDB était en La Ruth d’Or.

Concernant son rôle principal dans Alien, Sydney s’est dite excitée et soulignée à travers les réseaux sociaux : « Je me pince encore, à plusieurs reprises. La science-fiction est mon exutoire depuis que je suis enfant. L’infâme Sigourney Weaver en tant que Ripley était le seul héros que j’ai collé sur mon mur (…) Je suis prêt à travailler dur et à donner à ce projet tout mon sang, ma sueur et mes larmes« .

D’accord avec Variété, la nouvelle série de extraterrestre il commencera à tourner ce 2023De plus, le rôle d’Ellen Ripley n’apparaîtra pas dans cette émission, mais plutôt se concentrera entièrement sur de nouveaux personnages. Noah Hawley est le scénariste et producteur exécutif de la série.

