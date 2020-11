Qui est Susan Smith? Nouveaux détails sur une mère qui a assassiné ses deux jeunes fils

Peu importe le nombre de vrais documentaires sur le crime que vous avez regardés ou de podcasts que vous avez écoutés, rien ne prépare vraiment qui que ce soit aux détails horribles du meurtre.

Et pour le meurtre d’enfants, en particulier, nous connaissons les meurtriers infâmes du passé. Andrea Yates, Kenisha Berry, Diane Downs, Dora Luz Buenrostro, Marybeth Tinning – ont tous tué leurs enfants pour une raison ou une autre.

La tueuse condamnée de Caroline du Sud Susan Smith, qui a assassiné sans raison ses deux jeunes fils en 1994, est un autre nom qui peut être ajouté à cette liste.

Et maintenant, Smith fait à nouveau la une des journaux après qu’une source de la prison a révélé qu’elle avait eu le meilleur comportement avant sa date de libération conditionnelle 2024, le tout dans l’espoir d’être libérée de prison après avoir purgé une peine pour ses crimes sans fondement.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Susan Smith, la meurtrière d’enfants condamnée qui espère être libérée de prison dans les quatre prochaines années.

En 1994, Smith a attaché ses deux fils, Michael, 3 ans, et Alex, 14 mois, dans leurs sièges d’auto et a poussé le véhicule dans un lac.

Elle a attiré l’attention des médias lorsqu’elle a déclaré aux autorités que ses fils avaient été enlevés par un homme noir.

Alors que la psychologie derrière le meurtre s’est développée au cours des dernières décennies, l’éducation de Smith peut expliquer son comportement.

Son père est mort quand elle était jeune et son beau-père l’a maltraitée pendant des années. Elle a souffert de dépression et a tenté de se suicider à plusieurs reprises.

Finalement, elle a épousé David Smith, bien que leur relation ait été tumultueuse.

Elle a commencé à voir un autre homme lors d’une séparation, nommé Tom Findlay, qui a finalement mis fin à leur relation.

Le 25 octobre 1994, Smith a affirmé qu’elle avait été détournée de voiture et que ses deux fils avaient été kidnappés.

Elle et David ont passé neuf jours à contacter le public pour obtenir de l’aide pour les trouver. Mais la police s’est méfiée lorsqu’elle a changé son histoire à chaque fois qu’elle était interrogée.

Plus troublant encore, alors que la voiture roulait dans le lac, Smith se tenait à côté et regardait.

Les plongeurs ont retrouvé la voiture, ainsi que les corps de ses deux enfants.

Lors de son procès, ses avocats ont affirmé qu’elle souffrait de dépression grave et de trouble de la personnalité dépendante.

En juillet 1995, elle a été condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans.

Mais cette fois, ce n’était pas pour meurtre. Il est allégué que pendant son incarcération, Smith a eu des relations sexuelles avec au moins deux gardiens de prison, ce qui l’a amenée à être transférée plusieurs fois.

Une source de l’établissement correctionnel de Leath à Greenwood, en Caroline du Sud, a déclaré que les gardiens prenaient désormais des «précautions spéciales» avec Smith. je

En 2000, Smith, alors âgé de 28 ans, avait eu des relations sexuelles avec Houston Cagle, un gardien de prison de 50 ans. Il a ensuite passé trois mois en prison.

En 2001, Alfred Rowe, un capitaine de prison, a également admis et plaidé coupable d’avoir eu des relations sexuelles avec Smith. Il a ensuite été condamné à cinq ans de probation.

Selon une source de la prison, «Vous pouvez imaginer que cela change la façon dont certains gardiens traitent avec elle. Les gardiens ne lui permettent jamais d’être seule avec l’un d’eux; elle est toujours accompagnée de deux gardiens ou plus et des prisonniers supplémentaires sont souvent transportés avec elle. Personne ne lui fait confiance pour être seule avec un garde. «

« Elle passe la plupart de son temps dans sa cellule ou à son travail, mais quand elle est transportée, il y a toujours deux gardes avec elle, de préférence un homme et une femme », a ajouté la source.

Non seulement Smith a été sanctionnée pour inconduite sexuelle en prison, mais elle a eu de graves problèmes médicaux inédits, ainsi que des violations pour consommation de drogue et auto-mutilation.

En fait, elle a «été sanctionnée au moins cinq fois pour diverses infractions, y compris l’automutilation et l’usage et la possession de stupéfiants ou de marijuana. Chaque infraction a entraîné la perte de privilèges, y compris la perte des privilèges de visite, de cantine et de téléphone. »

La source de la prison a ajouté:

«Elle a eu des problèmes au fil des ans, mais elle semble se calmer. C’est une âme très torturée. Elle passe par les mouvements tous les jours, mais je ne dirais pas qu’elle fait beaucoup de sa vie ici. Elle est juste … là. Une non-entité. Elle n’a pas l’air quand vous lui parlez, comme si elle était toujours préoccupée. Mais elle suit généralement les ordres et les instructions, et passe ses journées.

En 2015, elle a écrit une lettre pour se défendre:

«Je ne savais pas comment dire aux gens qui aimaient Michael et Alex qu’ils ne les reverraient plus jamais. J’avais prévu de me suicider d’abord et de laisser une note derrière moi pour raconter ce qui s’était passé. Je ne pensais pas pouvoir faire face à ma famille lorsque la vérité serait révélée. Je ne suis pas le monstre que la société pense que je suis. J’en suis loin.

«Quelque chose s’est très mal passé cette nuit-là. Je n’étais pas moi-même. J’étais une bonne mère et j’aimais mes garçons. Il n’y avait aucun motif car ce n’était même pas un événement planifié. Je n’étais pas dans mon esprit. Ce qui me fait le plus mal, c’est que les gens pensent que je blesse mes enfants pour être avec un homme. C’est tellement loin de la vérité.