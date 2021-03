Qui est Susan Downey, l’épouse de Robert Downey Jr.?

Bio Twitter de Robert Downey Jr. le dit mieux que quiconque: «Vous savez qui je suis». Ce n’est pas parce que cela semble un peu arrogant que ce n’est pas vrai.

De Charlie Bartlett à la série Iron Man, cet acteur primé a atteint une renommée maximale. Et en octobre 2020, Netflix a publié une autre saison de quatre épisodes de My Next Guest Needs No Introduction de David Letterman. Robert Downey Jr. était l’un de ces invités, l’un de ceux qui n’ont pas besoin d’être présentés.

Mais sa femme, Susan Downey, a-t-elle atteint ce stade de gloire?

Qui est l’épouse de Robert Downey Jr., Susan Downey?

Susan Downey est productrice de films. Avant de se marier pour devenir une Downey officielle, elle s’appelait Susan Nicole Levin. Son anniversaire le 6 novembre 1973, ce qui fait d’elle un Scorpion.

Mme Downey a produit un total de 30 films et émissions de télévision, dont The Book of Eli, RocknRolla et Kiss Kiss Bang Bang. Et bien sûr, la trilogie Sherlock Holmes, avec Robert Downey Jr. comme personnage principal.

Susan Downey est bien éduquée.

Susan est née à Schaumburg, Illinois, mais a déménagé à Los Angeles, en Californie, pour poursuivre une carrière dans la production cinématographique.

Elle a prouvé que toute sa vie était axée sur le travail rigide car, en 1991, elle a obtenu son diplôme d’élève de promotion de la Schaumburg High School et summa cum laude de la University of Southern California School of Cinematic Arts.

Puis elle a démarré son travail de production en tant que coprésidente de Dark Castle Entertainment et vice-présidente exécutive de la production chez Silver Pictures et a travaillé pendant 14 ans pour ces entreprises avant de partir en février 2009.

Elle a supervisé le développement et la production de la série Mortal Kombat.

Downey Jr. n’est pas le seul à avoir investi dans un univers cinématographique car Susan a joué un rôle important en travaillant chez Threshold Entertainment en supervisant le développement et la production des films. Combat mortel et Mortal Kombat: Annihilation ainsi que sa série télévisée de 22 épisodes, Mortal Kombat: Conquête.

Elle a rencontré Robert Downey Jr. sur le tournage de Gothika.

En 2003, les deux tourtereaux se sont rencontrés sur le tournage de Joel Silver Gothika. Susan produisait le film, et Robert jouait dedans, évidemment.

Ce n’était certainement pas le coup de foudre pour ces deux tourtereaux. Du moins, pas du côté de Susan. « Tout le monde [on set] commandé japonais, mais Robert nous a dit comment l’avoine était le «super aliment». Il a apporté ses propres sachets de flocons d’avoine pour le déjeuner », a-t-elle dit.« Et il avait cette boîte de diverses herbes et autres choses. Et puis il a commencé à faire ces mouvements de yoga. Je veux dire, il était intéressant mais bizarre. »

La relation lui a été surprise, car les seuls types de relations qu’elle s’attendait à trouver sur le plateau étaient des relations de travail. Avant de rencontrer Robert, elle a dit qu’elle était «très concentrée, motivée, rigide, axée sur le travail».

«Je ne me souciais pas d’avoir une famille ou de créer une maison. Je ne pensais pas aux enfants. Ce n’est pas que je ne voulais pas ces choses; je n’y pensais tout simplement pas», a-t-elle ajouté. « Et puis j’ai eu quelqu’un qui est venu comme une tornade, cette belle boule créative d’énergie et de passion insensées. Et ça m’a complètement ouvert. »

Elle a aidé Robert Downey Jr. à travers ses luttes contre la toxicomanie.

On dit qu’elle a donné à Downey Jr. un ultimatum selon lequel il devrait arrêter de faire la fête et de se droguer s’il voulait vraiment être avec elle tout en essayant de sympathiser avec sa dépendance luttant pour craquer la cocaïne et l’héroïne car cela découlait du fait que son père avait un problème de dépendance.

Elle a admis une fois dans une interview à Hollywood Reporter qu’elle était incroyablement ignorante de l’emprise de la dépendance sur les gens.

Elle s’est fiancée à Robert Downey Jr.en 2005.

Elle a déclaré dans une interview à Harpers Bazaar qu’elle savait qu’il était sa personne peu de temps après le début de la relation. « Il y avait quelque chose dans mon ventre qui savait très vite. Je savais depuis trois mois que c’était ça. » R

Le divorce de DJ avec Deborah Falconer n’était pas finalisé au moment où il posa la question à Susan. Cela, ajouté aux luttes de RDJ contre l’abus d’alcool et la dépendance, a forcé Susan à mettre l’idée du mariage en suspens.

Deux ans après leurs fiançailles, Robert Downey Jr. a pu changer sa vie. Le 27 août 2005, le charmant couple l’a qualifié d’officiel et a dit «oui».

Les deux sont devenus mari et femme légalement mariés dans les Hamptons, où Sting et Billy Joel leur ont donné une sérénade lors de leur grand jour.

Elle est juive-américaine.

La culture juive de Susan fait partie de son identité car son mariage aurait été une cérémonie juive et elle a donné à ses propres enfants des noms hébreux car le nom complet de son fils comprend le nom Elias qui est un nom hébreu populaire et le nom de sa fille Avri est similaire à le surnom hébreu d’Avraham.

Elle a aidé Robert Downey Jr. à obtenir le rôle de Sherlock Holmes.

Susan a joué un rôle déterminant en aidant Robert Downey Jr.à obtenir le rôle de Sherlock Holmes en tant qu’ami et réalisateur, Guy Ritchie, qui a récemment été embauché par Warner Bros.et cherchait à tourner son premier film d’action à gros budget et Susan co- l’a produit.

Elle a réussi à convaincre Ritchie de convaincre Downey Jr. de jouer le rôle et après cela, Susan et Robert ont travaillé plus étroitement l’un avec l’autre.

Elle a eu ses enfants à 38 et 40 ans.

Il a fallu un peu plus de temps pour retrouver la vie de Downey Jr. après que les deux se soient mariés et aient passé sept années entières ensemble pour se connecter et renforcer leur belle relation afin qu’ils soient prêts pour leurs propres enfants.

Les deux ont déjà coparentalité son beau-fils Indio Falconer Downey avec son ex-femme, mais en 2012, Susan a donné naissance à leur premier enfant, Exton Elias, puis deux ans plus tard, ils ont accueilli leur première fille Avri Roel Downey.

Team Downey est le nom de leur société de production.

Les enfants ne sont pas la seule collaboration entre les deux. L’équipe Downey a produit Dolittle, The Judge, et envisage de travailler sur une adaptation du roman d’horreur, A Head Full of Ghosts. Leur société de production Team Downey est désormais représentée par WME.

Susan Downey a une valeur nette de 20 millions de dollars.

Le travail de Susan en tant que productrice et productrice exécutive tout au long de sa vie lui a permis de gagner 20 millions de dollars.

La valeur nette de Downey Jr., en revanche, est de 300 millions de dollars pour ses rôles importants en tant que Sherlock Holmes et Tony Stark dans l’univers cinématographique Marvel Avengers et Iron Man. Robert Downey Jr. est-il milliardaire? Pas tout à fait – tEnsemble, la valeur nette de Robert Downey Jr. et Susan Downey s’élève à 320 millions de dollars.

Le couple partage une maison de moulin à vent du XIXe siècle.

En 2017, les Downey ont acheté le chalet du moulin à vent Edward DeRose de 8500 pieds carrés dans les Hamptons pour 10,5 millions de dollars. Le mini-manoir comprend sept chambres, 11 salles de bains et un bureau et une bibliothèque dans la structure du moulin à vent. Ils ont également 4 acres de terrain avec une piscine, un court de tennis et des jardins.

Susan a également une maison à Santa Monica qu’elle a achetée pour quatre millions de dollars ainsi qu’un domaine de 7 acres de 13,44 millions de dollars à Malibu.

Le couple possède ensemble plusieurs propriétés commerciales et résidentielles à Venise, en Californie, dont une maison de 2,5 millions de dollars Pacific Palisades.

Izzy Casey est un écrivain qui couvre la culture pop.