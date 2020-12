Qui est Stas Reeflay? Un youtuber russe arrêté après la mort de sa petite amie

Qui est Stas Reeflay?

Reeflay est un YouTuber russe de 30 ans dont le nom légal complet est Stanislov Reshetnikov.

Il a été arrêté le 4 décembre après avoir prétendument torturé et abusé de sa petite amie enceinte, Valentina Grigoryeva, jusqu’à sa mort.

Continuez à lire pour tous les détails derrière cet horrible et tragique incident.

Reeflay aurait été payé 1000 € par un téléspectateur de Youtube pour blesser Grigoryeva dans son livestream d’un village près de Moscou. Il l’aurait ensuite forcée à sortir sur le balcon en sous-vêtements dans des conditions météorologiques inférieures à zéro.

Elle serait alors décédée d’hypothermie et si son implication est prouvée, il pourrait aller en prison jusqu’à quinze ans.

Alors que le flux était toujours en direct, Reeflay a remarqué que sa petite amie était en train de mourir et a essayé de la faire revivre.

La caméra l’a surpris en train de dire: «Valya, es-tu en vie? Mon lapin, qu’est-ce qui t’arrive? Valya! Valya! Merde, tu as l’air d’être mort. Bunny, allez… dis-moi quelque chose. Je me fais du souci. Merde… je ne sens pas son cœur battre.

Il a dit à ses téléspectateurs: «Les gars… pas de pouls… elle est pâle. Elle ne respire pas.

Le livestream a même continué quand il a appelé une ambulance. Reeflay l’a même suppliée de se réveiller et lui a dit « Je t’aime! »

Les ambulanciers paramédicaux sont alors arrivés et ont pu être vus sur le livestream déclarant sa mort. L’émission aurait duré deux heures après sa mort.

Reeflay a été abusif dans les diffusions précédentes.

Reeflay a fait preuve de violence et d’abus dans les précédents flux en direct.

Dans un livestream précédent, il a douché Grigoryeva avec du spray au poivre à plusieurs reprises alors qu’elle s’allongeait sur le canapé. Dans la vidéo, elle n’arrête pas de crier puis se lève à nouveau de sa chaise pour la vaporiser alors qu’elle a le souffle coupé. Elle crie et pleure de douleur alors que Reeflay boit son alcool et l’ignore.

Dans la plupart de ses vidéos, il se saoule avec sa petite amie et ses amis dans sa maison de Moscou. Il a même encouragé ses amis à frapper sa petite amie tout en diffusant en direct et un ami lui fracasse même une assiette de nourriture sur la tête.

Les amis de Grigoryeva décrivent ses flux comme étant «pleins de cruauté».

L’article continue ci-dessous

Stas Reeflay a été placé en garde à vue.

Le 4 décembre, Reeflay a été placé en garde à vue. Il pourrait être condamné à 15 ans de prison s’il était prouvé qu’il était impliqué dans sa mort.

Le Comité d’enquête russe, la principale autorité d’enquête fédérale en Russie, déclare: «Des informations seront également vérifiées sur d’éventuelles actions illégales contre le défunt par le jeune homme dans la maison duquel le corps a été retrouvé.»

Une enquête «urgente» est en cours pour voir si Reeflay a enfreint d’autres lois pendant la diffusion en direct.

YouTube devrait-il avoir plus de restrictions?

La mort de Grioryeva a incité les téléspectateurs à plaider qu’il devrait y avoir une interdiction de la «violence de réalité» en ligne. Actuellement, la violence est illimitée sur YouTube et même les enfants peuvent visionner des vidéos dérangeantes comme celles de Reeflay.

Liza Lazerson, une militante féministe, s’est prononcée contre YouTube pour «avoir interdit la propagation des mamelons mais montrant des scènes de violence et de cruauté contre les femmes sans problème».

Elle ajoute: «La femme meurt à l’antenne – et le public envoie des dons au tueur. Cela doit cesser. Ces vidéos sont calmement diffusées dans le monde entier, ce qui signifie que quelque chose est cassé. Jusqu’à ce que cela soit réglé, la censure est nécessaire. »

YouTube a répondu à la vidéo horrible et a fait une déclaration disant: «Nous sommes choqués d’apprendre cet incident tragique. Ce type de contenu graphique n’est pas acceptable sur YouTube. «

Le compte de Reeflay est désormais clôturé.

Reeflay n’a pas encore commenté l’incident.

Actuellement, Reeflay n’a encore commenté aucune partie de l’incident.

Nous continuerons de mettre à jour cet article au fur et à mesure que l’enquête se poursuit.

Si vous êtes victime de violence conjugale, vous n’êtes pas seul.

La National Domestic Violence Hotline rapporte qu’environ 24 personnes par minute sont victimes de viol, de violence physique ou de harcèlement par un partenaire intime aux États-Unis Plus de 12 millions de femmes et d’hommes au cours de l’année souffrent de violences et d’abus domestiques .

La violence conjugale peut arriver à n’importe qui et ne reflète pas qui vous êtes.

La hotline nationale de violence domestique définit la violence domestique, la violence domestique ou la violence relationnelle comme un «modèle de comportements utilisés par un partenaire pour maintenir le pouvoir et le contrôle sur une autre personne dans une relation intime». Toute personne de toute race, âge, orientation sexuelle, religion ou sexe peut souffrir de violence domestique. Selon NDVH, près de 3 femmes sur 10 et 1 homme sur 10 aux États-Unis ont été victimes de viol, de violence physique et / ou de harcèlement criminel par un partenaire.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de maltraitance ou de violence domestique, il existe des ressources pour obtenir de l’aide.

Il existe des moyens de demander de l’aide de la manière la plus sûre possible. Pour plus d’informations, des ressources, des conseils juridiques et des liens pertinents, visitez la hotline nationale contre la violence domestique. Pour toute personne aux prises avec la violence conjugale, appelez la hotline nationale contre la violence domestique au 1-800-799-SAFE (7233). Si vous ne pouvez pas parler en toute sécurité, envoyez LOVEIS au 1-866-331-9474 ou connectez-vous à thehotline.org.

Jaycee Levin est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.