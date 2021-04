Qui est Skyler Gisnodo? Faits amusants sur la comédie de Star Of Hulu «  The Binge  »

Vous le connaissez peut-être grâce à la comédie de Hulu «The Binge», ou au documentaire futuriste effrayant «The Social Dilemma», ou très probablement dans son rôle de Jared dans le film d’Olivia Wilde «Booksmart».

Skyler Gisnodo est un acteur américain né dans le comté de Palm Beach, en Floride, le 22 juillet 1996, ce qui fait de lui un Cancer.

Il est peut-être mieux connu pour son rôle d’Eric Bemis aux côtés de Drew Barrymore et Timothy Olyphant dans « The Santa Clarita Diet » de Netflix, cependant, il a un CV vraiment impressionnant rempli de crédits d’acteur sur des émissions et des films populaires.

Qui est Skyler Gisnodo?

Il est acteur.

Gisnodo a joué Eric Bemis dans « The Santa Clarita Diet ». Il a également joué dans «The Righteous Gemstones», «Wet Hot American Summer: Ten Years Later», «Vacation», «Night at the Museum: Secret Tomb» et «The Amazing Spider-Man».

Gionodo a commencé comme un enfant acteur, jouant dans diverses émissions de télévision, surtout connu pour son rôle de Bryan Pearson dans « The Bill Engvall Show », qui lui a décerné le prix du jeune artiste pour la meilleure performance d’un ensemble de jeunes dans une série télévisée en 2009. Il a également joué le rôle de Young Shawn dans la série télévisée « Psych ».

Skyler Gisondo a également joué dans «Criminal Minds», «Once Upon A Time» (dans lequel il a joué le rôle de Lost Boy et Devin pendant deux épisodes), «CSI», «House» et «ER».

Gisnodo a joué le rôle de Chris dans « Everybody Loves Raymond » en 2005 alors qu’il avait 8 ans.

Skyler Gisnodo sort actuellement avec Arielle Haagen.

Elle est une représentante des soins de la peau pour Beauty Counter et passe par Ari pour faire court.

Elle s’intéresse également à l’industrie cinématographique puisqu’elle est diplômée de la University of South California Film School ou de la School of Cinematic Arts en 2019, où des alums célèbres tels que George Lucas, Judd Apatow et Shonda Rhimes ont tous obtenu leur diplôme.

Haagen a grandi à Los Angeles, en Californie, et partage son temps entre cette ville et Ketchem Idaho. Elle est une amie proche de l’actrice Halston Sage, car elle est amie d’enfance avec la sœur cadette de Sage, Kate.

Haagen a partagé sur Instagram en mai 2020 que le couple était devenu de nouveaux propriétaires ensemble et vivait heureux avec le chat d’Ari nommé Chicken.

Le couple a partagé leur anniversaire de deux ans ensemble en juillet 2020 et Ari a commémoré le jalon de leur relation avec un joli hommage à sa «meilleure amie» sur Instagram. «Deux ans avec ma meilleure amie au monde», a-t-elle sous-titré un doux cliché de la paire. « Je vous adore [heart emoji]», a-t-elle commenté.

Un défilement sur l’Instagram d’Ari vous montrera qu’elle et Skyler s’aiment absolument et s’amusent quoi qu’ils fassent. Qu’il s’agisse de pizzas et de bagel bites, de jouer à des jeux vidéo, de jouer de la guitare dans le parc et de traîner sur l’eau, Ari et Skyler sont totalement #relationshipgoals (les jeunes disent-ils encore cela?) Et sont officiellement l’un des couples les plus mignons de la génération Z.

Le couple passe de nombreuses aventures ensemble.

Les deux ont récemment annoncé qu’ils avaient fait un voyage à travers le pays à partir du 4 mars et, selon Chicken’s Instagram, la famille de petits chats a traversé le parc national de Death Valley dans le sud-ouest de la Californie, le Grand Canyon en Arizona, Las Vegas, Nevada, le parc national de White Sands. au Nouveau-Mexique Marfa et Austin, au Texas, à la Nouvelle-Orléans, à Lousiana, et enfin à Charleston en Caroline du Sud le 11 mars.

Gionodo a posté une jolie photo des deux sur la plage en Caroline du Sud à la fin du road trip.

Quels sont les passe-temps de Skyler Gisnodo?

À première vue, Skyler Gisnodo aime rester actif et participe à littéralement tout type d’activité de plein air. Lui et sa petite amie Ari ont fait de nombreux voyages ensemble, y compris des promenades en hélicoptère, des voyages en VTT dans le désert, des rendez-vous à la plage, des voyages à Coachella et des parcs d’attractions, de l’équitation et de multiples voyages dans l’Idaho.

À en juger par l’un des plans d’action qu’il a postés sur son Instagram, il est un grand passionné de vélo de montagne.

Outre le vélo de montagne et l’équitation, Skyler aime surfer, faire de la plongée avec tuba, nager et pratiquer tout type de sport sur neige comme la motoneige.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.