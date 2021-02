Qui est Skeet Ulrich? Détails sur l’acteur de Riverdale

On dirait que l’amour est dans l’air!

Lucy Hale, 31 ans, alimente des rumeurs d’amour avec un homme plus âgé après avoir été vue en train de se bécoter Riverdale l’acteur Skeet Ulrich le 21 février.

Ulrich, qui a deux décennies de plus que Hale, savourait un repas du dimanche avec le Jolies petites menteuses actrice au Sweet Butter Cafe à Los Angeles, en Californie, lorsque des papes les ont surpris en train de s’engager dans un PDA sérieux.

Bien que de nombreux fans soient familiers avec Lucy Hale, ils ne sont peut-être pas aussi familiers avec son nouveau compagnon supposé, Skeet Ulrich.

Qui est Skeet Ulrich?

Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur Riverdale l’acteur et la nouvelle flamme chaude de Lucy Hale.

1. Il était un idiot adolescent des années 90.

Si vous êtes un Riverdale fan, vous connaissez Skeet Ulrich en raison de son rôle de FP Jones, Jughead (joué

« > par Cole Sprouse) papa.

Cependant, les fanatiques de cinéma des années 90 le connaissent pour son rôle dans le classique de 1996, Crier, ainsi que son rôle de Chris Hooker dans Le métier.

Il a également eu des rôles récurrents dans la série télévisée Miracles, Jéricho, Loi et ordre: LA, et bien sûr, Riverdale.

2. Skeet Ulrich a déjà été marié.

Le Riverdale l’acteur a déjà été marié deux fois. Il a épousé l’actrice Georgina Cates en 1997, mais ils ont divorcé en 2005.

Il a ensuite épousé l’actrice Amelia Jackson-Grey en 2012, mais ils se sont séparés trois ans plus tard en 2015.

3. Il a deux enfants.

Ulrich a deux enfants, les jumeaux Jakob et Naiia Rose, nés en 2001.

4. Il n’a jamais été intéressé par la célébrité.

Dans une interview de 2017, Ulrich a admis qu’il n’avait jamais été intéressé à être sous les projecteurs. Dans ses années 90, il marchait rarement sur le tapis rouge parce qu’il n’aimait pas se faire prendre en photo, ce qui est tout à fait compréhensible.

«J’étais vraiment intéressé à faire des choses qui me mettaient au défi», a déclaré Ulrich, plutôt que de ne s’intéresser qu’à la célébrité.

5. Il est passionné par la préservation de la faune.

Ulrich publie régulièrement des articles sur la préservation de la faune et les organismes de bienfaisance / organisations qui lui tiennent à cœur.

En octobre 2020, il a demandé à ses 4 millions d’abonnés Instagram de faire un don à l’organisation Soldiers For Wildlife, en écrivant:

«S’il vous plaît, aidez-moi à soutenir une cause dont je fais partie et qui me tient à cœur.

À l’heure actuelle, un groupe d’anciens combattants est sur le terrain en Afrique pour lutter contre un violent commerce du marché noir qui entraîne l’extinction de nos éléphants et de nombreuses autres espèces emblématiques.

Le commerce illégal d’espèces sauvages est le 4e plus gros commerce du marché noir au monde d’une valeur de plus de 20 milliards de dollars par an et est même lié au terrorisme international.

Si vous pouvez ou êtes prêt à aider, veuillez vous rendre sur @soldiers_for_wildlife et aidez-les en parrainant un ranger chaque mois ou l’un de leurs nouveaux chiots anti-braconnage qu’ils entraînent sur le terrain pour les aider dans leurs opérations.

TOUT cet argent va directement à la ligne de front et aux communautés qui entourent ces régions fauniques pour les autonomiser.

6. Il aime la vie à la ferme.

Un défilement sur la page Instagram de Skeet Ulrich vous montrera que l’acteur de 51 ans adore la vie à la ferme!

Il publie régulièrement des photos avec ses animaux de la ferme et apprécie clairement le grand (et calme!) Extérieur.

7. Il est sentimental.

Ulrich a publié un doux hommage à sa mère le jour de la fête des mères en 2020, en écrivant:

«Bonne fête des mères à ma maman !!!! Vous n’arrêtez jamais de m’apprendre à être une meilleure personne. Votre optimisme sans fin et votre générosité d’esprit sont une inspiration quotidienne pour moi [prayer hands] Je ne peux pas te remercier assez pour tout l’amour que tu m’as donné [hearts]. »

8. C’est un Verseau.

Skeet Ulrich est né le 20 janvier 1970, ce qui fait de lui un Verseau. Lucy Hale est une Gémeaux, ce qui est une excellente nouvelle pour le couple! Les placements Gémeaux et Verseau étaient pratiquement «faits l’un pour l’autre».

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.