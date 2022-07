Qui est She-Hulk : l’histoire de Jennifer Walters

Marvel sortira bientôt une nouvelle série Disney Plus, intitulée « She-Hulk ». Cette fois, le prochaine fiction du MCU pour la populaire plateforme de streaming, il abordera l’histoire d’un protagoniste très particulier : un avocat qui devient un super-héros et acquiert une partie des pouvoirs de son cousin, le célèbre Bruce Banner (Hulk).

Voulez-vous savoir qui est elle hulk? Voici l’histoire de Jennifer Waltersses pouvoirs et l’actrice qui incarne le personnage de la nouvelle série de Marvel, « She-Hulk : avocate ».

QUI EST JENNIFER WALTERS (SHE-HULK) ?

elle hulkconnu à l’origine sous le nom de Jennifer Waltersest un super-héros bandes dessinées merveilleuses. Le personnage a été créé par Stan Lee et l’artiste Jean Buscemaet est apparu pour la première fois dans « La Sauvage She-Hulk #1 » (1980).

Jennifer Walters est décrit comme un avocat talentueux de la ville de New York et cousine de Bruce Banner (Hulk). Après une blessure, il a reçu une transfusion sanguine de Bannière et acquit certains de ses pouvoirs : son sang irradié aux rayons gamma la transforma en elle hulkcommençant sa carrière d’aventurière.

Depuis, elle a la capacité de devenir une version beaucoup plus forte et plus puissante d’elle-même, avec la peau verte caractéristique de son cousin. Comme lui, elle est sensible aux explosions de rage et devient beaucoup plus forte lorsqu’elle est enragée.

Cependant, contrairement à Banner, elle conserve une grande partie de sa personnalité lors de sa transformation, ainsi que leur intelligence et leur contrôle émotionnel. Il brise souvent le quatrième mur pour réussir certaines de ses farces.

Aussi, le talentueux Walter Profitez de votre expérience professionnelle pour conseils juridiques à divers super-héros et métahumains.

Tatiana Maslany dans le rôle de « She-Hulk » (Photo : Marvel)

FICHE TECHNIQUE SHE-HULK

Nom complet: Jennifer Sue « Jen » Walters

Jennifer Sue « Jen » Walters Alias: elle hulk

elle hulk Autres noms: Immortelle She-Hulk

Immortelle She-Hulk Le genre: Féminin

Féminin Réalité: Terre-616

Terre-616 Lieu de naissance: Los Angeles, Californie

Los Angeles, Californie Nationalité: Américain

Américain Profession: Avocat, aventurier

Avocat, aventurier Créateurs : Stan Lee, John Buscema

QUELS SONT LES POUVOIRS DE SHE-HULK ?

Voici quelques pouvoirs et capacités acquis par Jennifer Walters (She-Hulk):

Physiologie de la mutation gamma : À la suite de la transfusion sanguine, il a acquis des capacités similaires à celles de son cousin. Ponton .

À la suite de la transfusion sanguine, il a acquis des capacités similaires à celles de son cousin. . Transformation physique : Jennifer Walters il peut modifier sa forme physique en une version féminine de Hulk.

il peut modifier sa forme physique en une version féminine de Hulk. Puissance extraordinaire: Il possède une super force capable de soulever plus de 100 tonnes.

Il possède une super force capable de soulever plus de 100 tonnes. Saut surhumain : Ses muscles lui permettent de sauter très haut.

Ses muscles lui permettent de sauter très haut. Vitesse surhumaine.

Endurance surhumaine : Il a un haut degré de résistance aux blessures.

Il a un haut degré de résistance aux blessures. facteur de guérison régénérateur : Sa physiologie très performante la rend immunisée contre la plupart des maladies terrestres.

: Sa physiologie très performante la rend immunisée contre la plupart des maladies terrestres. Rayonnement gamma / manipulation et émission d’énergie : Il a la capacité d’absorber, de contrôler et de projeter le rayonnement gamma, de la même manière que son cousin.

: Il a la capacité d’absorber, de contrôler et de projeter le rayonnement gamma, de la même manière que son cousin. Changement de corps: Il peut échanger ses caractéristiques physiques et ses pouvoirs avec les caractéristiques physiques et ses pouvoirs d’un autre être.

« She-Hulk : Attorney at Law » commence à être diffusé le 17 août sur Disney+. (Photo: Marvel Divertissement)

QUI EST L’ACTRICE QUI JOUE SHE-HULK ?

L’actrice qui joue elle hulk dans le MCU c’est Tatiana Maslany. C’est une célèbre artiste américaine de 36 ans, reconnue pour son travail dans la production « Orphelin noir”. Grâce à son travail sur cette fiction, il remporte un Emmy et deux prix Prix ​​​​de la télévision du choix des critiquesentre autres reconnaissances.

Parmi ses derniers projets au cinéma, citons : « destructeur » (2018), « plus forte » (2017) et « La Dame d’or » (2015).

Tatiana Maslany a remporté un Emmy Award. (Photo : AFP)

DE QUOI PARLE LA SÉRIE « SHE-HULK » ?

« She-Hulk : avocate » (en espagnol: « She-Hulk : avocate She-Hulk » Soit « She-Hulk : Défenseur des héros »), est une série télévisée qui raconte les événements derrière la transformation de Jennifer Waltersen acquérant les qualités de Ponton.

La production ouvre ensuite 17 août 2022, via la plateforme de streaming Disney Plus. Il est créé et écrit par l’américain Jessica Gao.

LA BANDE-ANNONCE « SHE-HULK »